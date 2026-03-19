Rezultate Liga Campionilor: Barcelona, Bayern, Liverpool şi Atletico Madrid s-au calificat în sferturi 

Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, iar spectacolul a fost garantat, în cele patru partide marcându-se nu mai puţin de 23 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de aproape şase goluri pe meci.

Balul a fost deschis de confruntarea dintre FC Barcelona şi Newcastle United. După 1-1 în tur, în Anglia, cele două formaţii au mers umăr lângă umăr inclusiv până spre finalul primei reprize al duelului din Catalunya. Raphinha şi Marc Bernal au făcut 1-0 şi 2-1 pentru Barcelona, însă englezii au revenit de fiecare dată, graţie golurilor marcate de Anthony Elanga.

Momentul psihologic al partidei şi, practic, al dublei manşe s-a produs în prelungirile primei reprize de pe Camp Nou. Lamine Yamal a transformat un penalty, marcând golul care a descătuşat-o pe Barcelona. Repriza a doua a fost la discreţia gazdelor, care au punctat de patru ori, prin Lewandowski, dublă, Fermin şi Raphinha, astfel că FC Barcelona a câştigat cu 7-2 returul de pe teren propriu şi cu 8-3 dubla manşă cu Newcastle United.

Învinsă în tur, în Turcia, 0-1 cu Galatasaray Istanbul, FC Liverpool a oferit un adevărat galop de sănătate în returul de pe teren propriu. Liverpool s-a impus cu 4-0, goluri Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch şi Salah, însă diferenţa de scor putea fi mult mai mare. Englezii au mai ratat un penalty, prin Salah, au avut un gol anulat, pentru offside, şi au încheiat disputa cu 16-1 la şuturi pe poartă.

După 6-1 în Italia, Bayern Munchen a surclasat-o pe Atalanta Bergamo şi pe teren propriu, 4-1, chiar dacă nemţii au avut mari probleme de efectiv. Kane, de două ori, Luis Diaz şi Karl au marcat pentru Bayern, iar Samardzic a salvat, pe final, onoarea italienilor. Învingătorii au încheiat meciul pe teren cu Filip Pavic, 16 ani, Deniz Ofli, 18 ani, sau Lennart Karl, noul copil-minune al fotbalului german, un alt jucător de numai 18 ani.

Cu Radu Drăguşin titular şi prezent pe teren până în minutul 66, Tottenham Hotspur a obţinut o victorie de palmares cu Atletico Madrid, 3-2. Au marcat Xavi Simons, de două ori, un gol din penalty, şi Kolo Muani, respectiv Julian Alvarez şi David Hancko. Atletico Madrid merge în sferturi, 7-5 la general.

Astfel, FC Liverpool, Bayern Munchen, FC Barcelona şi Atletico Madrid s-au calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, alături de Paris Saint Germain (5-2 şi 3-0 cu Chelsea Londra), Real Madrid (3-0 şi 2-1 cu Manchester City), Sporting Lisabona (5-0, după prelungiri, şi 0-3 cu Bodo Glimt) şi Arsenal Londra (2-0 şi 1-1 cu Bayer Leverkusen).

În sferturi avem următoarele confruntări:

7 aprilie: Real Madrid - Bayern Munchen, Sporting Lisabona - Arsenal Londra

8 aprilie: Paris Saint Germain - FC Liverpool, FC Barcelona - Atletico Madrid

14 aprilie: FC Liverpool - Paris Saint Germain, Atletico Madrid - FC Barcelona

15 aprilie: Bayern Munchen - Real Madrid, Arsenal Londra - Sporting Lisabona

Cristi Ioniţă

