Italianul Fabio Grosso a fost demis din funcţia de antrenor al echipei Fiorentina după trei înfrângeri consecutive la începutul campionatului. A petrecut doar patru meciuri pe banca echipei din Florenţa, dintre care unul câştigat în Cupa Italiei. La Fiorentina este legitimat şi Radu Drăguşin.

Radu Drăguşin a rămas fără antrenor. Fiorentina l-a demis pe Fabio Grosso după patru meciuri - Profimedia

"ACF Fiorentina anunţă că Fabio Grosso a fost demis astăzi (duminică) din funcţia de antrenor al echipei masculine de seniori", a precizat clubul într-un comunicat.

A preluat conducerea echipei toscane pe 8 iunie, la finalul sezonului, dar a antrenat Fiorentina doar în patru meciuri.

După o victorie în Cupa Italiei (4-1), echipa sa a suferit trei înfrângeri la debutul în Serie A: împotriva AS Roma (4-0) în capitală, apoi acasă împotriva lui Frosinone (0-3) şi Torino (1-2) sâmbătă.

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La Fiorentina este legitimat şi Radu Drăguşin, adus de la Tottenham în iulie, sub formă de împrumut cu plată (1,5 milioane) cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro.