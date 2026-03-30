Roberto De Zerbi, fostul jucător al lui CFR Cluj, mari şanse să devină antrenorul lui Drăguşin la Tottenham

Aflată în pericol de a ajunge în Liga a doua engleză, Tottenham Hotspur, deţinătoarea UEFA Europa League şi fosta finalistă din UEFA Champions League, caută cu disperare un antrenor care să revitalizeze rapid corabia.

După ce l-au îndepărtat din funcţie pe danezul Thomas Frank, iar experimentul Igor Tudor s-a dovedit a fi un fiasco total, Tottenham Hotspur şi-a îndreptat acum atenţia spre italianul Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj.

Ajuns la aproape 47 de ani şi liber de contract după despărţirea de Olympique Marseille, De Zerbi este curtat cu insistenţă de londonezi, iar presa engleză anunţă că cele două părţi au ajuns la un numitor comun, dar mai este un punct important de pus la punct.

Dacă Tottenham îl vrea pe De Zerbi antrenor încă de acum, italianul ezită să semneze, fiind convins că misiunea de a o salva pe Tottenham de la retrogradare este una cât se poate de dificilă. În schimb, italianul ar accepta să ajungă din vara la Tottenham, chiar dacă echipa retrogradează, cu un plan bine pus la punct pentru a o readuce pe Tottenham în elita fotbalului englez.

Pe de altă parte, înregimentarea lui De Zerbi nu este privită cu ochi buni de anumite grupuri de suporteri de la Tottenham, după ce italianul i-a luat apărarea atacantului Mason Greenwood, fostul său elev de la Olympique Marseille, jucător acuzat de comiterea mai multor infracţiuni în perioada în care evolua în Premier League.

De Zerbi nu este străin de campionatul Angliei. A pregătit-o pe Brighton în perioada 2022-2024. În plus, le-a mai antrenat pe Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo şi Şahtior Doneţk, iar în perioada 2010-2012 chiar a jucat la CFR Cluj, formaţie cu care a câştigat două titluri de campion al României şi pentru care a marcat opt goluri în 22 de meciuri.

Tottenham Hotspur este abia pe locul 17 în Premier League, primul de deasupra liniei retrogradării. Are doar un punct peste West Ham United şi un program complicat în perioada următoare, Tottenham urmând să joace cu adversari precum Aston Villa, Chelsea, Everton sau Brighton, formaţii de prima jumătate a clasamentului, în cele şapte etape care au mai rămas până la finalul campionatului.

