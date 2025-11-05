O româncă de 56 de ani, medic cardiolog în Franţa, a fost găsită carbonizată în locuinţa sa de lângă Strasbourg. Poliţiştii au fost alertaţi de colegele şi pacienţii ei, pentru că femeia nu a mai ajuns la serviciu. Poliţiştii au şi un suspect: chiar fiul doctoriţei, un tânăr de 22 de ani. Îl caută acum şi au făcut publică fotografia lui pentru că au nevoie de ajutorul populaţiei. Sunt slabe şanse să fi venit în România, bărbatul nu are legături aici, dar orice informaţie e de ajutor.

Românca de 56 de ani, medic cardiolog, a fost găsită carbonizată în propria locuinţă. Colegii şi-au dat seama că s-a întâmplat o tragedie când au văzut că întârzie neobişnuit de mult la clinică, iar pacienţii se adună în faţa cabinetului. După multe apeluri nereuşite, asistenta a alertat autorităţile.

Românca Simona Boilă era unul dintre cei doi cardiologi din localitatea în care trăia, un orăşel cu puţin peste 9 mii de locuitori, din nord-estul Franţei. Conform presei franceze, chiar primarul şi-ar exprimat şocul şi durerea la aflarea tragediei. Ar fi mărturisit că o cunoştea bine şi în calitate de pacient, iar lipsa ei va lăsa un gol adânc în comunitate.

Trăia afară de 20 de ani

Simona era originară din Cluj-Napoca, dar trăia în Franţa de aproape 20 de ani. Era separată de soţul ei, decedat între timp, şi avea un fiu, Andrei. Spre el se îndreaptă acum suspiciunile anchetatorilor. Tânărul de 22 de ani este cunoscut pentru problemele cu drogurile, iar în adolescenţă a fugit de mai multe ori de acasă. Surse din anchetă dezvăluie şi că ar fi fost în evidenţa spitalelor cu probeleme psihice.

În România, femeia se întorcea periodic pentru a-şi vizita rudele şi prietenii. Spunea că este locul în care îşi încarcă bateriile. Era o fire discretă, mărturisesc membrii comunităţii din Franţa. Modestă, generoasă şi dispusă mereu să asculte şi să ajute, femeia nu vorbea niciodată despre viaţa ei personală. Cu toate acestea, mulţi spun că bănuiau că ascunde o suferinţă mare.

Anchetatorii sunt aproape convinşi că Simona a fost victima fiului ei - dispărut fără urmă în acest moment - şi recomandă celor care îl identifică să nu îl abordeze direct.

Simona Boilă aplecat din România imediat după absolvirea Universităţii de Medicină. A lucrat iniţial la Strasbourg,într-unul dintre cele mai mari şi mai moderne spitale din Franţa, iar apoi s-a retras în orăşelul de provincie unde locuia acum şi unde avea propriul cabinet. Autorităţile franceze aşteaptă sosirea surorii ei din Romania. Cazul a fost preluat de Parchetul din Strasbourg.

