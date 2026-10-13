Sâmbătă, 14 noiembrie, cu începere de la ora 21:45, naţionala României va întâlni pe teren propriu, pe Arena Naţională, selecţionata Poloniei, în etapa cu numărul 5 din Liga Naţiunilor.

România - Polonia, ultimul meci al anului în fața suporterilor români. Biletele se vând de pe 16 octombrie - FRF

Duelul cu Polonia va fi pentru tricolori ultimul meci al anului în faţa propriilor suporteri. Şi şansa unei revanşe, după eşecul categoric din tur, când naţionala noastră a evoluat în zece mai bine de o oră, notează frf.ro.

La trei zile după partida de pe Arena Naţională, în 17 noiembrie, România va disputa ultimul joc din grupă în Bosnia-Herţegovina.

Biletele pentru meciul cu Polonia vor fi puse în vânzare vineri, 16 octombrie, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

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Preţul biletelor este cuprins între 50 RON (peluze) şi 130 RON (tribunele 1 şi 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât şi tinerii între 15 şi 24 de ani (30 RON) vor beneficia de un preţ preferenţial în momentul achiziţionării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniţi vor avea acces în zona destinată familiilor, "Tribunele 1 şi 2 Family Zone", alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepţie făcând cele din Family Zone, care pot conţine până la 5 bilete, cel puţin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziţionării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

Pre-sale în Aplicaţia Tricolorii, pentru membrii Gold şi Silver

Primele 1.000 de bilete vor fi disponibile de astăzi, 13 octombrie, ora 12:00, în aplicaţia TRICOLORII pentru membrii GOLD sau SILVER. Aceştia vor putea revendica un număr maxim de 4 bilete/cont, beneficiind de discount la biletele adult: 25% GOLD sau 10% SILVER.

Pentru a cumpăra biletele, membrii Gold sau Silver se vor loga cu contul respectiv în platforma bilete.frf.ro, vor accesa secţiunea % Oferte din meniu, vor selecta evenimentul aferent campaniei, îşi vor alege locurile din cele disponibile şi vor urma procedura standard de plată.

Cele 1.000 de bilete vor fi disponibile până la începerea vânzării generale (vineri, octombrie) şi vor fi revendicate pe principiul "primul venit, primul servit".

Important! Pentru utilizatorii care devin membri SILVER sau GOLD, beneficiile respective (pre-sale + discount) vor deveni active în maximum 24 de ore din momentul upgrade-ului.

Informaţii despre achiziţionarea biletelor:

Plata biletelor se va face doar în urma creării şi confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicaţia Tricolorii).

Ai disponibilă şi o funcţie prin care sistemul îţi poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.

În momentul realizării comenzii, vei avea la dispoziţie 15 minute pentru a confirma şi achita comanda. Personalizarea biletelor se face după achiziţie.

Biletele vor fi disponibile exclusiv în aplicaţia mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) şi Google Play (Android).

După ce vei descărca aplicaţia şi după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicaţie.

Din acel moment, poţi păstra sau transfera biletele către însoţitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceştia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicaţiei Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.

Accesul în stadion se va realiza exclusiv prin intermediul aplicaţiei Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.

Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din acelaşi cont.

În cazul în care întâmpinaţi probleme în procesarea comenzilor, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa [email protected].

Vezi LIVE România - Polonia pe 14 noiembrie, de la 21:45, pe canalul Antena 1, din AntenaPLAY.

Tricolorii, alături de selecționerul Gheorghe Hagi, luptă pentru calificarea la Campionatul European din 2028. Naționala României își propune să revină printre cele mai bune echipe ale continentului, iar drumul spre EURO 2028 începe în toamna anului 2026, odată cu meciurile din UEFA Nations League, competiție care va avea un rol important în drumul spre turneul final.

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