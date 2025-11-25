România se pregăteşte de debutul la Mondialul de handbal feminin. Cele 18 jucătoare cu care abordăm competiţia

Miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart şi Trier începe o nouă ediţie a Campionatului Mondial de handbal feminin, turneu final găzduit de Germania şi Olanda şi la care participă 32 de echipe, printre care şi România.

Cristina Laslo este una dintre liderele naţionalei de handbal feminin a României - Profimedia

Formaţia noastră a fost repartizată în Grupa A, alături de Danemarca, Japonia şi Croaţia, şi va debuta în competiţie abia joi, 27 noiembrie, când jucăm, de la 19.00, ora României, cu Croaţia, la Rotterdam.

Apoi, "tricolorele" înfruntă Japonia pe 29 noiembrie, de la ora 19.00, şi Danemarca pe 1 decembrie, de la ora 21.30.

Primele trei clasate din fiecare grupă merg în faza a doua a grupelor, dar rezultatele din meciurile directe sunt extrem de importante, acestea menţinându-se şi în faza a doua a grupelor, când primele trei clasate din Grupa A, grupa României, vor mai juca doar cu primele trei clasate din Grupa B, nu şi între ele încă o dată.

Marţi, selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul final de 18 jucătoare pe care se bazează la turneul final din Germania şi Olanda. Astfel, echipa României se va baza pe:

Portari - Yuliya Dumanska, Bianca Curmenţ, Elena Şerban.

Extreme - Sonia Seraficeanu, Mihaela Mihai, Gabriela Dumitraşcu, Eva Kerekes.

Interi - Sorina Grozav, Mariya Skrobic, Alicia Gogârlă.

Coordonatori - Rebeca Necula, Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Elena Roşu, Cristina Laslo.

Pivoţi - Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui.

De remarcat că din lotul României fac parte jucătoarele Mariya Skrobic, din Belarus, Yuliya Dumanska, din Ucraina, şi Asma Elghaoui, din Tunisia.

La Mondialul precedent, din 2023, România a terminat pe locul 12, iar obiectivul actualei delegaţii este de a obţine o clasare mai bună decât cea din urmă cu doi ani.

