Simona Radiş, multipla campioană la canotaj, cerută de soţie în Australia
Simona Radiş, multipla campioană de canotaj, a fost cerută de soţie - Facebook/Simona Radiş
Simona Radiş, multipla campioană de canotaj, a fost cerută de soţie la Sydney, în Australia, de iubitul ei, canotorul Leontin Nuţescu.
Cei doi s-au aflat în această perioadă în Australia pentru a participa, ca invitaţi, la o competiţie internaţională de canotaj organizată la Canberra, iar sportivul de 22 de ani a profitat de ocazie pentru a-şi cere iubita în căsătorie.
Momentul extrem de emoţionant s-a petrecut cu celebra Operă din Sydney în fundal.
La 27 de ani, Simona Radiş a adunat, deja, o mulţime de medalii. Este, printre altele, dublă campioană olimpică, de opt ori campioană mondială şi de 10 ori campioană europeană.
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