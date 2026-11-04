Simona Radiş, multipla campioană la canotaj, cerută de soţie în Australia

Simona Radiş, multipla campioană de canotaj, a fost cerută de soţie la Sydney, în Australia, de iubitul ei, canotorul Leontin Nuţescu.

Cei doi s-au aflat în această perioadă în Australia pentru a participa, ca invitaţi, la o competiţie internaţională de canotaj organizată la Canberra, iar sportivul de 22 de ani a profitat de ocazie pentru a-şi cere iubita în căsătorie.

Momentul extrem de emoţionant s-a petrecut cu celebra Operă din Sydney în fundal.

La 27 de ani, Simona Radiş a adunat, deja, o mulţime de medalii. Este, printre altele, dublă campioană olimpică, de opt ori campioană mondială şi de 10 ori campioană europeană.