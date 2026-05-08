Un nou scandal zguduie sportul românesc. Gimnasta Ana Maria Bărbosu, campioană europeană la sol şi medaliată olimpic, a fost suspendată provizoriu din toate competiţiile după ce a picat trei controale anti-doping într-un interval de un an. Federaţia Română de Gimnastică speră ca sportiva să reuşească să îi înduplece pe judecătorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

"Mutarea în Statele Unite şi începerea facultăţii au reprezentat o tranziţie majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare", a transmis Ana Maria Bărbosu după suspendarea provizorie de 12 luni anunţată de Agenţia Internaţională pentru Testare.

Gimnasta română spune clar că situaţia nu are nicio legătură cu substanţele interzise şi susţine că încearcă să înveţe din neplăcuta experienţă.

În gimnastica de performanţă, sportivii nu sunt verificaţi doar în concurs, ci oricând. Inclusiv la antrenament, la ei acasă şi chiar în vacanţă. Tocmai de aceea, fiecare atlet trebuie să îşi actualizeze permanent locaţia în sistemul antidoping, pentru ca un specialist să-i poată găsi oricând pentru un control antidoping inopinat. Trei absenţe sau erori de localizare într-un an duc automat la suspendare.

În septembrie anul trecut, la 19 ani, Ana Maria Bărbosu s-a mutat în Statele Unite, unde a primit o bursă de 100.000 de dolari la celebra universitate Stanford. Prima întâlnire cu inspectorii anti-doping a ratat-o chiar înainte de plecarea în State, pentru că nu ar fi fost găsită la domiciliu. Au urmat alte două controale ratate: nu ar fi fost găsită nici în locaţiile declarate în America.

"Sigur că Ana a fost informată de toată procedura, ştia şi este singura responsabilă pentru această situaţie. Este, din cate cunosc eu, un caz singular, nu au mai fost. Am mai avut unul sau doua missed-testuri, dar nu trei. E prima data cand, sigur, nimeni nu şi-ar fi dorit aşa ceva, dar Ana este în State, probabil a intrat în euforia Statelor Unite, i-o fi scăpat, nu ştiu", a declarat Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică.

Camelia Voinea, fosta mare gimnastă şi mama Sabrinei Voinea, colegă de lot cu Ana Bărbosu, spune că sportivii de nivel internaţional ştiu cât de stricte sunt regulile antidoping şi cât de important este să îşi actualizeze permanent locaţia în sistemul internaţional de monitorizare.

"La Sabrina, chiar zilele trecute a fost (controlul anti-doping). În jur de ora 10 fără, noaptea. Au fost aici, unde am dat locaţia pe telefon. Fără probleme. Practic ai pe telefon o locaţie şi tu trebuie să o respecţi. Nu eşti găsit la adresă, răspunzi", a spus Camelia Voinea.

Pentru Ana Maria Bărbosu urmează acum cea mai importantă luptă din cariera sa - cea juridică. Va contesta suspendarea provizorie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Riscă o suspendare de 2 ani din toate competiţiile sportive.

"Există scuze în situaţii excepţionale. S-a întâmplat un accident şi eşti la spital, dar dovedeşti că n-ai fost la localizare, pentru că erai într-o altă situaţie. În momentul în care merge un control anti-doping, ei depun eforturi ca să te găsească. Nu e ca şi cum ajung acolo, nu te-au văzut şi au plecat. Încearcă să ia legătura telefonic cu tine, să întrebe, să te aştepte. Ei fac eforturi în a identifica sportivul", a explicat Cristian Jura, specialist în drept sportiv.

Până la verdictul definitiv al TAS, una dintre cele mai importante gimnaste ale României rămâne în afara competiţiilor. Ana Bărbosu a câştigat medalia de bronz la sol, la Olimpiada din 2024, după ce arbitrii au descalificat-o pe sportiva de pe locul 3, americanca Jordan Chiles. La începutul acestui an, însă, acelaşi tribunal sportiv i-a retras medalia, pentru un viciu de procedură.

