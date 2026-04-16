Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la turneul de la Rouen

Sorana Cîrstea, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Rouen.

de Redactia Observator

la 16.04.2026 , 15:44
Cîrstea a învins-o în primul tur pe sportiva franceză beneficiară de wild card Fiona Ferro, numărul 218 mondial, scor 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2), în două ore şi 29 de minute.

Tot miercuri, Jaqueline Cristian, locul 33 WTA şi favorită 3, o înfruntă în optimile de finală pe Katie Boulter (Marea Britanie), numărul 64 mondial. Jucătoarele care evoluează în optimi au asigurat un premiu de 4.285 de euro şi 30 de puncte.

Tot ce trebuie să știi despre Turneul de la Rouen 2026

Turneul de la Rouen, cunoscut oficial ca Open Capfinances Rouen Métropole, este una dintre competițiile importante din circuitul feminin de tenis și face parte din categoria WTA 250. Este un turneu relativ nou, dar care a crescut rapid în importanță pe harta tenisului mondial.

Ediţia din 2026 a început pe 13 aprilie şi va ţine până pe 19 aprilie. Competiția care durează aproximativ o săptămână face parte din sezonul de zgură, fiind un turneu de pregătire pentru marile competiții din primăvară, inclusiv Roland Garros.

Premiile totale sunt de peste 240.000 de euro, iar punctele WTA sunt importante pentru clasamentul mondial.

