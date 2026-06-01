Este oficial: drona care a lovit blocul din Galaţi era de origine rusească. Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat ieri dovezi clare, mai exact concluziile raportului tehnic finalizat de experţii români. Acesta arată că a fost vorba despre o dronă de tip kamikaze, cu o încărcătură de 30 de kilograme. Între timp, cei 70 de locatari din blocul pe care a explodat drona rusească încep să se întoarcă acasă. Clădirea are, însă, nevoie de reparaţii serioase, iar oamenii se tem că pericolul nu a trecut.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că Rusia este responsabilă pentru că drona a lovit blocul din Galaţi şi a explodat. Şeful statului citează raportul experţilor şi anexează fotografii din anchetă.

Experții care au analizat bucățile găsite spun că acestea provin de la o dronă de unică folosinţă de tip Geran-2. Inscripțiile în alfabet chirilic arată că aparatul este de proveniență rusească. Drona era construită din fibră de carbon, avea un motor cu elice și se orienta cu ajutorul navigației prin satelit. Potrivit raportului, drona transporta o încărcătură explozivă echivalentă cu aproximativ 30 de kilograme de TNT. Specialiștii spun că aceasta este asemănătoare cu dronele identificate în alte incidente, din ultimii ani.

Între timp, locatarii blocului lovit de dronă fac du-te-vino cu bagajele pe scări. Unii se mută pentru o vreme la rude sau prieteni, alţii se întorc cu teamă în apartamentele lor, dar au de înfruntat o problemă. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

"Trebuie reparată, înţeleg, o fisură. Trebuie să vină Distrigaz. Ei vor da drumul la gaz.", spune un locatar.

"Pe lângă verificare instalaţiilor comune, sunt necesare şi verificări ale instalaţiilor individuale, lucru care ia timp.", explică George Toderaşc, prefectul judeţului Galaţi.

Distrugerile încă sunt vizibile, iar blocul are nevoie de reparaţii importante. Deocamdată, muncitorii au făcut o improvizaţie pentru a-i proteja pe locatari de furtunile care se anunţă.

Unde s-a petrecut impactul, zona este acum acoperită, mai ales că a început să plouă, oamenii vor să evite riscul de infiltraţii. Structura blocului nu a fost afectată, ceea ce este extrem de important. Totul a fost afectat pe o rază destul de mare.

După deflagraţia dronei, localnicii din Galaţi încearcă să îşi găsească liniştea.

"Viaţa continuă, dar nu se ştie dacă nu vine alta, şi alta, şi alta. Trebuie să se ia măsuri. Ţara noastră trebuie să fie înarmată!", explică un cuplu de bătrâni.

În acest timp, consulul Rusiei, declarat persona non grata şi obligat să părăsească ţara, s-a despărţit de România...cu o petrecere. Diplomatul a fost fotografiat şi filmat când dansa şi cânta în limba rusă într-un local din Constanţa.

"Este un avertisment pentru partea rusă şi sper că se vor opri. Dacă nu, există şi alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. De exemplu, expulzarea ambasadorului.", a explicat Nicuşor Dan, preşedintele României, la BBC.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru clarificările privind drona de la Galați. Liderul ucrainean a spus, într-o postare pe X, că faptele demontează propaganda Rusiei și a reafirmat disponibilitatea Ucrainei de a colabora cu România pentru combaterea amenințărilor Rusiei.

"Mulțumesc pentru claritate, dragă Nicușor Dan. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin și demonstrează că manipulările Rusiei nu vor trece. Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara amenințările comune și pentru a consolida protecția vieții – nu doar pentru țara noastră, ci și pentru prietena noastră România și pentru restul Europei", a scris Zelenski pe X.

Premierul Poloniei crede că ţara noastră este pe lista statelor pe care Moscova le consideră o ţintă şi a cerut Alianţei Nord-Atlantice să trateze cu cea mai mare seriozitate orice gest ofensiv al Rusiei.

