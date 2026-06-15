Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţie, se menţine pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicităţii luni.

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 18. Jaqueline Cristian a coborât pe 40 - Profimedia

În schimb, Jaqueline Cristian a coborât două locuri şi este pe 40, cu 1.324 puncte. Gabriela Ruse a coborât 17 locuri şi a ieşit din Top 100, fiind pe 105, cu 731 de puncte.

Liderul clasamentului WTA este în continuare belarusa Arina Sabalenka, cu 9.090 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.143 puncte.

Poloneza Iga Swiatek este pe 3, cu 6.733 de puncte, în timp ce Jessica Pegula se menţine pe 4, cu 6.056.

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Pe locul 5 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 5.751 puncte.