Transferul lui Rodri la Barcelona, ca şi finalizat. Suma transferului, mare pentru un fotbalist de 30 de ani

Catalanii de la FC Barcelona sunt pe punctul să dea o mare lovitură pe piaţa transferurilor, fiind foarte aproape să-l înregimenteze pe închizătorul Rodrigo Hernandez Rodri, de la Manchester City.

Rodri a fost una dintre principalele ţinte ale Barcelonei pe piaţa transferurilor, în această vară, catalanii fiind dispuşi inclusiv să-l sacrifice pe Ferran Torres, cedat la Paris Saint Germain, pentru 48,5 milioane de euro, pentru a face rost de banii necesari pentru a-l aduce pe Rodri.

Iar celebrul Fabrizio Romano, o adevărată vedetă media, este convins că este o chestiune de zile până când Rodri va merge în Catalunya, pentru a efectua vizita medicală şi a semna cu FC Barcelona.

Catalanii au profitat, în demersul lor, şi de faptul că Rodri şi-a dorit în mod expres să ajungă pe Camp Nou, deşi a fost dorit şi de alte formaţii de top.

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Suma transferului nu este deloc mică, 76,5 milioane de euro, pentru un fotbalist de 30 de ani, dar catalanii sunt convinşi că aducerea lui Rodri, campion mondial şi campion european cu naţionala Spaniei, este mutarea de care FC Barcelona avea nevoie pentru a redeveni echipa de temut, la nivel mondial, care a fost până în urmă cu câţiva ani.