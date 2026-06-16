Universitatea Cluj l-a transferat pe atacantul Alibek Aliev

Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, marți, pe site-ul său oficial, transferul lui Alibek Aliev, atacant liber de contract care a evoluat în partea a doua a sezonului precedent la rivala CFR Cluj.

''Echipa noastră a ajuns la un acord cu atacantul central Alibek Aliev (29 de ani), care a semnat, marți, cu FC Universitatea Cluj din postura de jucător liber de contract. Vârful cu pașaport suedez a marcat nu mai puțin de 76 de goluri la nivelul primelor trei ligi din Suedia și a evoluat ultima dată pentru CFR, în partea a doua a sezonului trecut. În ianuarie 2026, Alibek Aliev a semnat cu CFR și a avut un impact imediat, contribuind cu două goluri și patru assist-uri în primele sale patru prezențe în tricoul formației din Gruia, pentru care a totalizat 21 de meciuri, patru reușite și șase pase decisive'', se menționează pe site-ul citat.

Fotbalistul rus a evoluat până în prezent la formațiile Vanersborgs FK, IF Elfsborg, ȚSKA Moscova Alibek Aliev este al șaselea transfer realizat de Universitatea Cluj în această vară după portarul cipriot Neofytos Michael (FC Pafos), fundașul central Florent Poulolo (UTA Arad), originar din Martinica, extrema Marius Ștefănescu (Konyaspor), mijlocașul defensiv portughez Pedro Pinho (Chaves) și fundașul nigerian Friday Adams (FC Botoșani).