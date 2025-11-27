Universitatea Craiova, duel tare cu Mainz, în Bănie. Programul meciurilor din Conference League
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 4-a a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această fază a competiţiei, are parte de un duel cât se poate de tare, cu nemţii de la Mainz, pe teren propriu, meci care va începe la ora 19.45.
Aflată abia pe locul 20 în clasamentul Conference League, Universitatea are neapărată nevoie de un rezultat pozitiv, joi seara, pentru a se menţine în lupta pentru locurile care asigură calificarea în primăvara europeană.
Totuşi, misiunea oltenilor este grea, în condiţiile în care vor avea în faţă o echipă care şi-a câştigat toate meciurile jucate în actuala ediţie a grupei de Conference League. Mainz are punctaj maxim după trei runde, chiar dacă victoriile au fost unele de tip "italienesc", 2-1 cu Fiorentina, 1-0 cu Zrinjski şi 1-0 la Omonia Nicosia.
Pe de altă parte, însă, Universitatea ar putea profita de perioada mai slabă a nemţilor, Mainz având o singură victorie obţinută în ultimele şase meciuri oficiale, succesul cu Fiorentina de pe teren propriu.
În mod cert, duelul de pe teren va fi dublat de un duel cât se poate de fierbinte în tribune. Nemţii ar urma să fie susţinuţi de un număr mare de fani, iar fanii lui Mainz s-au declarat, deja, impresionaţi de Târgul de Crăciun de la Craiova.
Program meciuri Conference League, etapa a 4-a
19.45, AZ Alkmaar - Shelbourne
19.45, Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps
19.45, Lech Poznan - Lausanne Sports
19.45, Omonia Nicosia - Dinamo Kiev
19.45, Rakow - Rapid Viena
19.45, Sigma Olomouc - NK Celje
19.45, Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
19.45, Universitatea Craiova - FSV Mainz
19.45, Zrinjski - Hacken
22.00, FC Aberdeen - Noah
22.00, Breidablik - Samsunspor
22.00, Drita - Shkendija
22.00, Fiorentina - AEK Atena
22.00, Jagiellonia - KUPS Kuopio
22.00, Legia Varşovia - Sparta Praga
22.00, NK Rijeka - AEK Larnaca
22.00, Shamrock Rovers - Şahtior Doneţk
22.00, Strasbourg - Crystal Palace
