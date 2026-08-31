Venus Williams, eliminată de la US Open 2026 după ce a pierdut al 17-lea meci la rând 

Într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri din prima zi de la US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului, americanca Venus Williams, 46 de ani, a cedat, 2-6, 6-7, în confruntarea cu o altă americancă, Sofia Kenin.

Venus Williams a fost eliminată încă din primul tur de la US Open 2026 - Profimedia

Cele două sportive au ajuns pe tabloul principal de la US Open 2026 graţie unor wild-card-uri. Deşi a luptat remarcabil în setul al doilea, Venus Williams a trebuit, în cele din urmă, să se recunoască învinsă, plusul de prospeţime şi de inspiraţie al adversarei făcând diferenţa.

Pentru Sofia Kenin urmează, în turul II, un meci mult mai complicat, ea urmând să dea piept cu americanca Jessica Pegula, a 3-a favorită a turneului, sportivă care a trecut, 6-3, 6-2, de românca Elena Gabriela Ruse.

Pentru Venus Williams, meciul de la US Open 2026 a adus a 17-a înfrângere la rând. Americanca nu a mai câştigat un meci oficial din iulie anul trecut, de la Washington, când reuşea să o învingă pe americanca Peyton Stearns, scor 6-3, 6-4.

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În ciuda eşecului de la US Open 2026, Venus Williams încasează 140.000 de dolari şi primeşte şi punctele necesare pentru a urca pe locul 586 mondial, în condiţiile în care Venus Williams a început pe locul 618 ultimul Grand Slam de tenis al anului.