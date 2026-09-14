Alexander Zverev rămâne pe locul 2 mondial după triumful său de duminică de la US Open, dar a recuperat o mare parte din diferenţa faţă de numărul 1, Jannik Sinner, absent la New York, potrivit clasamentului ATP publicat luni, în care Novak Djokovici iese din Top 10.

Alexander Zverev se apropie de Jannik Sinner, Novak Djokovic iese din Top 10 mondial - Facebook - Alexander Zverev

La o zi după prima sa finală de Grand Slam, Ben Shelton urcă 5 locuri până pe locul 4, cea mai bună poziţie a sa la vârsta de 23 de ani.

La o distanţă de peste 5.010 puncte înaintea ultimului turneu de Grand Slam al sezonului, Zverev s-a apropiat la 1.810 puncte de Sinner, care ajunsese în finală anul trecut.

Carlos Alcaraz, învins în sferturile de finală de la Flushing Meadows, unde îşi apăra titlul, rămâne pe locul 3 în clasamentul mondial, dar mai are doar 880 de puncte avans faţă de locul 4, Shelton, în timp ce înainte de cele două săptămâni avea un avans de 2.520 de puncte faţă de Felix Auger-Aliassime. Acesta din urmă coboară cu o poziţie (locul 5).

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Frances Tiafoe, semifinalist la New York pentru a treia oară, urcă 4 locuri până pe locul 8, cea mai bună clasare a sa la vârsta de 28 de ani, în timp ce Daniil Medvedev urcă 2 locuri până pe locul 6 după înfrângerea suferită în optimile de finală.

În schimb, Djokovic - eliminat încă din primul tur - iese din Top 10 (locul 12, -7) pentru prima dată din 16 iulie 2018. Şi, pentru prima dată din 13 octombrie 2002 (aproape 24 de ani!), nu mai există niciun membru al "Big 3" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovici) în Top 10 mondial.

Primele 12 locuri în clasamentul ATP:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 puncte

2. Alexander Zverev (GER) 9.690

3. Carlos Alcaraz (ESP) 5.560

4. Ben Shelton (USA) 4.680 (+5)

5. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.890 (-1)

6. Daniil Medvedev (RUS) 3.770 (+2)

7. Flavio Cobolli (ITA) 3.720 (-1)

8. Frances Tiafoe (USA) 3.380 (+4)

9. Alex De Minaur (AUS) 3.300 (-2)

10. Taylor Fritz (USA) 3.175

11. Arthur Fils (FRA) 3.150

12. Novak Djokovici (SRB) 2.980 (-7)

Primul român în clasamentul ATP este Cezar Creţu, care se află pe locul 270, cu 203 puncte.