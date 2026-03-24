Zinedine Zidane revine în antrenorat, după 5 ani. Acord pentru a prelua naţionala Franţei, după Mondial

Sfârşit de eră la cârma naţionalei de fotbal a Franţei, selecţionerul Didier Deschamps urmând să renunţe la funcţia de selecţioner al Franţei după Mondialul din vară, din America de Nord.

Aflat pe banca Franţei încă din 2012, Deschamps şi-a trecut în cont medalie după medalie, transformându-i pe "cocoşii galici" în campioni mondiali (2018), vicecampioni mondiali (2022), vicecampioni europeni (2016) şi câştigători ai UEFA Nations League (2021).

După 14 ani la timonă, Deschamps îşi mai încearcă norocul o dată, în vară, la Mondialul din America de Nord, urmând ca în iulie, la finalul competiţiei, să părăsească echipa.

Ultimele informaţii din Franţa arată că locul lui Deschamps va fi luat de legendarul Zinedine Zidane, care, practic, ar urma să revină în antrenorat după o pauză de circa cinci ani.

Deşi a ajuns la aproape 54 de ani, Zidane a avut doar trei mandate ca antrenor, toate la Real Madrid. El a condus echipa de tineret a celor de la Real, în perioada 2014-2016, şi echipa "galacticilor" în perioada 2016-2018 şi în perioada 2019-2021.

I s-a propus să preia naţionala Statelor Unite ale Americii, după Mondialul din 2022, pentru a ajuta la dezvoltarea fotbalului din State, dar a refuzat oferta primită, anunţând că vrea să ia o pauză de la antrenorat.

După cinci ani de stat pe bară, Zidane pare pregătit să revină în forţă. Misiunea nu va fi una uşoară, pentru că Zidane va prelua o echipă obişnuită cu prezenţele în top, dar există şi argumente care îi pot da speranţe, de la calitatea individuală a jucătorilor şi până la experienţa acumulată de Zidane pe banca lui Real Madrid sau cât de iubit este acesta în Franţa.

