Sonda Voyager 1 a agenţiei spaţiale americane, NASA, care călătoreşte de aproape 50 de ani în spaţiu, a atins miercuri distanţa simbolică de o zi-lumină faţă de Pământ, potrivit AFP.

O zi-lumină de Pământ. Voyager 1 a atins o distanță istorică după aproape 50 de ani de călătorie prin spațiu - Sursa: Profimedia

Sonda Voyager 1, obiectul creat de om care a realizat cea mai îndepărtată călătorie în spaţiu de planeta noastră, se află la aproximativ 26 de miliarde de kilometri de Pământ, potrivit NASA. Prin urmare, acum este nevoie de 24 de ore pentru a-i transmite un semnal către sondă şi de tot atât pentru a primi un răspuns.

Este o "amintire frapantă a imensităţii spaţiului", a declarat Tiffany Kataria, cercetătoare la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al agenţiei spaţiale americane, într-un interviu.

"Visăm adesea să călătorim către alte sisteme stelare. Cu toate acestea, Voyager 1 a avut nevoie de aproape 50 de ani pentru a ajunge doar la marginile propriului nostru sistem solar", la o distanţă de o zi-lumină, "în timp ce numeroase sisteme exoplanetare se află la mai mulţi ani-lumină", a subliniat specialista NASA.

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Deşi unele dintre instrumentele ştiinţifice, precum camerele de pe Voyager 1, au fost oprite de la distanţă pentru a economisi energie, sonda continuă totuşi să studieze "fenomenele invizibile, precum câmpurile magnetice", a explicat Kataria.

Datele sale permit, în special, cercetătorilor precum ea să studieze "gazul, praful şi alte materiale prezente" între Soarele nostru şi celelalte stele, a precizat ea.

Lansate în 1977, Voyager 1 şi sora sa geamănă, Voyager 2, sunt singurele care au ajuns în spaţiul interstelar, dincolo de sistemul nostru solar, unde sunt acum. La bordul lor se află un "Disc de Aur" - un dispozitiv conceput pentru a transmite povestea Pământului oricăror fiinţe extraterestre inteligente care ar putea întâlni sondele spaţiale. Acest disc, un suport din cupru placat cu aur, cu un diametru de 30,5 centimetri, conţine diverse imagini şi sunete menite să reflecte cultura planetei noastre. Pe el se regăsesc piese muzicale, precum "Johnny B. Goode" a rockerului Chuck Berry, "Simfonia a V-a" de Beethoven şi cântece ale aborigenilor din Australia, dar şi saluturi rostite în 55 de limbi, precum şi instrucţiuni pentru localizarea Pământului.

Anterior, cele două sonde au explorat sistemul solar exterior, adică regiunea în care se află planetele gigantice Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun.

Imaginile cu Jupiter realizate de Voyager 1 le-au dezvăluit oamenilor de ştiinţă prezenţa inelelor în jurul acestei planete gigantice gazoase şi le-au permis să înţeleagă faptul că atmosfera sa era "scena unor fenomene meteorologice extreme şi a unor vârtejuri gigantice", a declarat Kataria.

"Dar am putea enumera o mulţime de lucruri pe care aceste două sonde spaţiale ne-au permis cu adevărat să le înţelegem", a precizat ea.