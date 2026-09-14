Ai văzut cu siguranţă în ultimele zile pe reţelele de socializare o mulţime de fotografii modificate cu ChatGPT astfel încât să pară că au fost făcute în anii '80. Dar ştiai că în spate se află un întreg concept psihologic şi sociologic?! Se numeşte Anemoia şi defineşte sentimentul de dor. Dar nu orice dor. Ci dorul faţă de vremuri pe care individul care "trăieşte anemoia" nu le-a trăit şi fizic.

De la Aleluia la Anemoia. Cum a ajuns Gen Z nostalgică după vremuri pe care nu le-a trăit niciodată - iStock

Anemoia este un fenomen definit relativ recent ce reprezintă sentimentul greu de explicat al nostalgiei pentru o perioadă din trecut pe care nu ai experimentat-o niciodată. Termenul descrie dorul faţă de vremuri, locuri sau experienţe care aparţin altor generaţii şi cu care subiectul a intrat în contact doar prin intermediul poveștilor relatate de alţii. Poate fi vorba despre anii '70, '80, despre o copilărie petrecută la sat sau despre o perioadă istorică precum cea din scrierile lui Homer.

Spre deosebire de nostalgia obişnuită, anemoia nu se bazează pe amintiri personale. Individului nu îi este dor de ceva ce a pierdut, ci de ceva ce nu a avut niciodată. Cu toate acestea, explică specialiştii, uneori intensitatea emoțiilor poate fi la fel de intensă.

Cum apare sentimentul definit ca anemoia?

Anemoia poate fi declanşată de lucruri aparent simple: filme vechi, fotografii, melodii sau chiar de o poveste spusă de cineva mai în vârstă.

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Imaginile trecutului ne permit să construim la nivel mental propriile scenarii în care ne imaginăm cum ar fi să mergem prin acel loc, să luăm contact cu oamenii de atunci, dar rareori să experimentăm şi greutățile prin care ei au trecut.

Astfel, anemoia este definiţia intersecției dintre imaginaţie, melancolie şi curiozitate.

De ce idealizăm trecutul?

O parte importantă a acestui sentiment este dată de tendinţa de a idealiza perioadele respective. Când privim trecutul, vedem adesea doar fragmente ideale, fără să experimentăm dificultățile, confilictele şi problemele cotidiene ale acelor epoci la care ne gândim.

Din acest motiv, trecutul poate părea mai simplu, mai autentic şi mai frumos decât prezentul.

Anemoia în lumea modernă

În prezent, oamenii au acces la o cantitate uriaşă de informaţie. Fie că vorbim despre text vechi, imagini de arhivă, filme sau melodii remasterizate. Toate acestea fac ca vremuri îndepărtate să poată părea suprinzător de apropiate. Iar această apropiere virtuală de trecut intensifică sentimentul de anemoia.

Astfel, uneori trecutul imaginare poate părea un refugiu din calea prezentului rapid şi schimbător.

Antonio Amuza: "Oamenii se refugiază într-o capsulă a timpului"

"Există și un concept nou, apărut prin 2012, anemoia, care vorbește despre nostalgia celor care nu au trăit vremurile de altădată și pur și simplu împrumută lucrurile de acolo. De ce suntem nostalgici? Pentru că nu trăim două copilării distincte, de fapt, ci încercăm să împrumutăm starea emoțională de altădată. De asta ne uităm cu bucurie în urmă cu 30-40 de ani, pentru că, de fapt, ne regăsim pe noi într-un alt context socio-cultural și economic, iar lucrurile pot ajunge să fie foarte diferite în acel moment – o capsulă a timpului, pierdută cumva în amintirile noastre", a explicat Antonio Amuza pentru Observator.