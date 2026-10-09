Un satelit sovietic s-a dezintegrat pe orbită. Experții avertizează: E fenomen îngrijorător

Un satelit sovietic s-a descompus în mai multe bucăţi pe orbita joasă a Pământului, reprezentând cel mai recent eveniment de dezintegrare, dintr-o serie care atrag atenţia la riscul de impact pe orbită cu astfel de resturi, transmite Space.com, potrivit Agerpres.

Compania LeoLabs, specializată în domeniul spaţial, a detectat un "eveniment generator de resturi" în locaţia orbitală cunoscută a satelitului meteorologic Meteor 2-7 din epoca sovietică, în timp ce acesta trecea peste una dintre locaţiile lor din Australia de Vest. Compania a declarat că aproximativ "zeci de fragmente" au fost detectate în vecinătatea satelitului ce a fost lansat în 1981.

De ce reprezintă o tendinţă de îngrijorare

Dezintegrarea lui Meteor 2-7 vine după alte câteva evenimente de fragmentare a sateliţilor din ultimele luni, inclusiv cel al satelitului spion american USA 32 din epoca Războiului Rece, a cărui dezintegrare a fost confirmată în septembrie 2026. "Acesta este cel mai recent dintr-o serie de evenimente pe care le-am văzut în ultimele 6 luni", a scris LeoLabs pe X. "Împreună, acestea indică o tendinţă îngrijorătoare pentru siguranţa şi securitatea spaţială şi subliniază nevoia critică de detectare continuă".

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Expertul în resturi orbitale Jim Shell a subliniat pe X că Meteor 2-7 a mai generat fragmente în martie 2004. Shell a adăugat că evenimentul a avut loc la o altitudine de aproximativ 855 de kilometri, unde, a spus el, "densitatea spaţială a resturilor este cea mai mare".

Pe lângă dezintegrarea lui USA 32 din septembrie, un corp de rachetă chinezesc s-a dezintegrat şi pe orbita joasă a Pământului (LEO) la sfârşitul lunii august 2026, potrivit LeoLabs. Un satelit SpaceX Starlink a suferit un eveniment de fragmentare cu puţin peste patru luni mai devreme.

Şi în ianuarie 2026, un satelit "inspector" rus s-a dezintegrat, deşi pe o orbită geostaţionară mult mai înaltă.

Care este riscul sateliţilor plasaţi pe orbită

De ani de zile, experţii au avertizat că numărul tot mai mare de sateliţi plasaţi pe orbită creşte riscul de coliziuni şi evenimente de fragmentare, ceea ce ar putea avea un efect în cascadă. Pe măsură ce mai mulţi sateliţi se descompun, aceştia creează mai multe fragmente şi resturi, care pot pune apoi în pericol alte nave spaţiale.

Iar datele susţin aceste avertismente. În 2005, Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a raportat că urmărea aproximativ 16.000 de fragmente de resturi pe orbita Pământului. Până la momentul raportării aceloraşi date în 2026, ESA urmărea peste 44.000, o creştere de aproximativ 180%. Chiar dacă majoritatea acestor fragmente sunt minuscule, vitezele mari la care orbitează înseamnă că transportă multă energie, ceea ce le face capabile să provoace daune grave dacă ajung să lovească alţi sateliţi.

Nu doar resturile reprezintă un risc. Sateliţii trebuie frecvent să evite alţi sateliţi, mai ales că LEO devine din ce în ce mai aglomerat. Conform informaţiilor furnizate de SpaceX într-un raport semestrial către Comisia Federală de Comunicaţii a SUA la începutul acestui an, fiecare satelit Starlink a efectuat peste 40 de manevre de evitare pe an între 1 iunie 2025 şi 31 mai 2026 pentru a se da la o parte din calea resturilor sau a altor nave spaţiale.

Unii experţi spun că este doar o chestiune de timp până când una dintre aceste manevre nu va reuşi. ''Cred că ne îndreptăm spre o situaţie în care va exista o coliziune care implică un satelit operaţional din constelaţie", a declarat anterior pentru Space.com Hugh Lewis, expert în sustenabilitate spaţială şi profesor de astronautică la Universitatea din Birmingham din Marea Britanie. "Şi nu va fi din lipsă de încercări de a evita aceste lucruri.Va fi în ciuda tuturor acelor manevre".

Companiile continuă să planifice lansarea de sateliţi

În pofida datelor şi avertismentelor din ce în ce mai îngrijorătoare din partea experţilor, companiile private şi guvernele din întreaga lume continuă să planifice lansarea a zeci de mii de sateliţi în plus în fiecare an, în vaste megaconstelaţii. SpaceX a declarat în repetate rânduri că doreşte să pună pe orbită 1 milion de sateliţi pentru centre de date, de exemplu.

În plus, cantitatea tot mai mare de resturi spaţiale orbitale pune în pericol şi astronauţii. În februarie 2026, China a experimentat o scurtă urgenţă la bordul staţiei sale spaţiale Tiangong, când o capsulă spaţială a fost avariată de un impact cu resturi, devenind nesigură pentru o călătorie de întoarcere. Trei dintre astronauţii (sau taikonauţii) naţiunii au rămas fără capsula spaţială pentru întoarcere timp de 10 zile.