O eclipsă parțială de soare va fi în luna septembrie. Doar 400.000 de oameni vor putea asista la eveniment deoarece eclipsa va fi vizibilă dintr-o porțiune a Noii Zeelande și din Antarctica. Eclipsa se va produce chiar în ziua echinocțiului de toamnă.

Eclipsă parțială de Soare pe 22 septembrie 2025, chiar la echinocțiu. Doar 400.000 de oameni o vor putea vedea - Profimedia

O eclipsă parțială de Soare spectaculoasă va avea loc pe 22 septembrie 2025, chiar în ziua echinocțiului de toamnă. Fenomenul astronomic este vizibil doar din zone extrem de izolate, cum ar fi Antarctica, sudul Noii Zeelande și câteva insule din Pacific, astfel că doar aproximativ 400.000 de oameni vor putea asista la acest spectacol pe cer.

Cât durează eclipsa și unde va fi vizibilă cel mai bine

Eclipsa începe pe 21 septembrie la ora 17:30 UTC și va atinge faza maximă în jurul orei 19:43 UTC, când în Marea Ross (Antarctica) și în sudul Noii Zeelande Luna va acoperi până la 86% din Soare. În alte zone, procentul de acoperire va fi mai mic:

Articolul continuă după reclamă

Auckland (Noua Zeelandă) – 61%

Christchurch și Insula de Sud – 69-73%

Stewart Island – 73%

Tasmania, Australia – doar 3%

Fenomenul se încheie în jurul orei 21:54 UTC, iar în restul lumii nu va fi vizibil.

De ce este specială această eclipsă

Evenimentul este denumit și "eclipsa echinocțiului", pentru că are loc exact în ziua în care ziua și noaptea sunt aproape egale în ambele emisfere. Este, de asemenea, ultima eclipsă solară din 2025, parte din seria Saros 154, și urmează după o eclipsă totală de Lună produsă pe 7 septembrie.

Pe lângă cei aproximativ 400.000 de locuitori din zonele de vizibilitate, fenomenul va fi urmărit și de echipajele aflate în bazele științifice din Antarctica. În plus, specialiștii se așteaptă la imagini spectaculoase cu soarele "muşcat" de Lună peste coloniile de pinguini din Peninsula Ross.

Pentru locuitorii din Noua Zeelandă, momentul eclipsei va coincide cu răsăritul soarelui deja parțial acoperit, ceea ce va oferi imagini spectaculoase. Fenomenul va fi vizibil și din Fiji, Tonga și insulele Pacificului de Sud, dar în proporții mai reduse.

Recomandări pentru observatori

Astronomii atrag atenția că nu trebuie privit Soarele direct, nici măcar în timpul unei eclipse parțiale. Sunt recomandați ochelari speciali pentru eclipse sau filtre solare certificate pentru telescoape și aparate foto. Privirea directă, chiar și pentru câteva secunde, poate provoca leziuni ireversibile ale ochilor.

Deși doar câteva sute de mii de oameni vor putea urmări fenomenul „pe viu”, eclipsa parțială din 22 septembrie 2025 va fi transmisă online de pasionați și organizații astronomice din întreaga lume.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰