Perseide 2025. Când poţi vedea 100 de meteori strălucind pe cer

Spectacol pe cerul României. Ploaia de meteori Perseide își atinge apogeul mâine, cu până la 100 de stele căzătoare pe oră, oferind pasionaților de astronomie o noapte de neuitat.

Se apropie un eveniment astronomic deosebit, iar cerul României se va umple de lumini strălucitoare. Meteorii Perseizi, cunoscuți pentru spectacolele lor uimitoare, ar putea aduce până la 100 de meteori pe oră, atingând apogeul mâine.

Apogeul ploii de meteori Perseizi se apropie rapid. NASA a descris acest fenomen ca fiind "cea mai populară ploaie de meteori a anului". Conform Observatorului Astronomic din Bucureşti, ploaia de meteori a fost activă din 17 iulie și va continua până pe 24 august. În ultimele nopți, ploaia de meteori a fost tot mai intensă, așteptându-se ca aceasta să culmineze cu un spectacol strălucitor marți.

Cel mai bun moment pentru a observa perseidele

Articolul continuă după reclamă

Cei intersaţi de acest fenomen ar trebui să se aștepte să vadă meteori imediat ce soarele apune. Jupiter și Venus vor apărea la cea mai mică distanță de Pământ astăzi și mâine, oferind o oportunitate de a observa cele două corpuri cerești.

Dr. Ashley King, expert în meteori de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, sugerează ca cei care doresc să vadă ploaia de meteori să se așeze pe un deal în mijlocul câmpului sau să se îndrepte spre coastă. Este recomandat să se evite zonele bine iluminate și construite și să se caute vederi neobstrucționate pentru a profita la maximum de spectacol.

Factori care pot influența observația

Pasionaţii de astronomie ar trebui să fie conștienți că ploaia de meteori din acest an ar putea fi afectată de strălucirea lunii, care se așteaptă să fie iluminată în jur de 84%. NASA sugerează că strălucirea lunii ar putea afecta din vizibilitatea celor mai strălucitoare meteori, dar sugerează ca vizitatorii să se așeze în spatele unei clădiri înalte sau a unui copac pentru a bloca o parte din lumina lunii, potrivit Mirror.

Această ploaie de meteori are o istorie de secole, fiind rezultatul trecerii Pământului printr-un nor de praf lăsat de Cometa Swift-Tuttle. Meteorii, de obicei nu mai mari decât un bob de nisip, ard la intrarea în atmosfera Pământului, creând dâre de lumină spectaculoase.

Meteorii Perseizi, numiți după constelația Perseus, sunt renumiți pentru focurile lor de artificii, cu explozii de lumină și culoare care rămân în cer mult mai mult decât cele obișnuite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰