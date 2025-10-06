Telescopul James Webb a confirmat o teorie a lui Einstein, veche de un secol

Telescopul Spațial James Webb a surprins opt exemple spectaculoase de lentilă gravitațională, fenomen prezis de Albert Einstein în urmă cu peste 100 de ani. Imaginile arată cum galaxiile masive curbează spațiul și lumina din jur, dezvăluind structuri cosmice îndepărtate și oferind noi indicii despre evoluția universului.

Telescopul James Webb a confirmat o teorie a lui Einstein lansată în urmă cu peste 100 de ani. Este vorba despre lentila gravitațională, un efect cosmic prin care galaxiile curbează spațiul din jurul lor. Telescopul a reușit să obțină opt dovezi ale fenomenului, scrie MEDIAFAX.

Cele mai recente imagini realizate de Telescopul Spațial James Webb (JWST) prezintă opt exemple de lentilă gravitațională, fenomen explicat pentru prima dată de Albert Einstein în urmă cu mai bine de 100 de ani.

Galaxiile fotografiate de JWST apar întinse, deformate sau chiar aranjate în inele perfecte. Conform specialiștilor, aceste forme ciudate nu sunt defecte ale camerei. Ele rezultă dintr-un efect cosmic numit lentilă gravitațională, care acționează ca o lupă naturală: masele extrem de mari, cum ar fi galaxiile, curbează spațiul din jur, iar lumina provenită de la obiecte îndepărtate se refractă, formând arcuri sau inele luminoase, cunoscute sub denumirea de inele Einstein, anunță LiveScience.

O fereastră spre universul timpuriu

Fenomenul permite oamenilor de știință să vadă galaxii foarte îndepărtate care altfel ar fi invizibile și să măsoare masa galaxiilor, inclusiv materia întunecată invizibilă. Totodată, fenomenul permite studierea structurii galaxiilor, roiurilor stelare și stelelor explodate, oferind indicii despre modul în care s-au format galaxiile și cum materia întunecată a influențat evoluția universului timpuriu.

Noile imagini fac parte din proiectul COSMOS-Web, unul dintre cele mai mari programe de observare desfășurate cu ajutorul JWST. Oamenii de știință au dedicat 255 de ore pentru a studia peste 42.000 de galaxii și au identificat peste 400 de posibile inele Einstein.

