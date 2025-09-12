Ne convinge de alternativa sănătoasă şi sustenabilă! E scopul unei aplicaţii de mobilitate urbană care încearcă să ne facă să renunţăm la maşina personală. Un doctorand de la Politehnica Bucureşti a creat un consilier AI care să ne ajute în fiecare dimineaţă să alegem ruta optimpă spre serviciu sau spre şcoală, fie cu mijloacele de transport în comun, fie pe jos.

Aglomeraţie, claxoane şi mult stres. Din ce în ce mai mult, mai ales în Capitală. E problema de la care a plecat Alexandru Guzu atunci cand s-a gândit să dezolte o aplicaţie de mobilitate urbană. Dacă autorităţile nu ne salvează, o putem face singuri, spune tânărul. "Noi suntem cei care urcăm dimineața în mașină pe o distanță foarte scurtă și aglomerăm traficul, în loc să folosim un autobuz, un metrou, sau chiar să mergem pe jos când e frumos afară", a declarat Alexandru Guzu, asistent universitar doctorand la Facultatea de Electronică.

Un doctorand de la Politehnică a creat un consilier AI care să ne ajute să alegem ruta optimpă spre serviciu sau spre şcoală

De exemplu, poți afla că dacă te plimbi până la birou economisești 1,2 kg de dioxid de carbon și faci 3.000 de pași în plus pentru sănătatea ta. "Preia date în timp real din diferite aplicații, temperatura, rute. Inteligența artificială preia aceste date și să te pună într-o postură în care să îți explice că e mai sănătos să mergi pe jos, că e mai ieftin să mergi cu transportul în comun decât cu mașina, e mai puțin stresant", a declarat Alexandru Guzu, asistent universitar doctorand la Facultatea de Electronică.

Articolul continuă după reclamă

Dacă apăsăm butonul "Convinge-mă", pop-up-urile umplu ecranul imediat. Alexandru s-a înscris cu proiectul la bursa SAB, concursul național organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României în parteneriat cu Salonul Auto București, unde tinerii pot obține susținere din partea mediului de afaceri. "Dorința mea este să rămân în educație, să devin profesor la această universitate și să schimb niște lucruri care se întâmplă prost. S-a pierdut faptul că un profesor ar trebui să fie unul dintre cei mai importanți oameni din stat", a declarat Alexandru Guzu, asistent universitar doctorand la Facultatea de Electronică. Îi place inteligenţa artificială, dar e sigur că chatbot nu va putea înlocui niciodată dascălii.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰