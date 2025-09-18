Gigantul american Meta a anunţat lansarea noii perechi de ochelari de realitate augmentată, în parteneriat cu Ray-Ban. Compania susține că noii ochelari te mențin "conectat la lumea din jurul tău, nu distras de ea". Totuși, un jurnalist Sky News care a testat tehnologia la un eveniment al companiei, la începutul acestei luni, a constatat contrariul, potrivit Mediafax.

Meta şi-a lansat primii ochelari inteligenți cu ecran integrat: "Te menţin conectat la lumea din jurul tău" - Profimedia

Meta a anunțat ochelari inteligenți cu un ecran în lentila dreaptă, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot citi mesaje WhatsApp, consulta o hartă sau traduce o conversație, totul direct de pe față, potrivit Mediafax, care citează skynews.

Compania îi descrie drept cei mai avansați ochelari de inteligență artificială din lume, fiind prima dată când integrează un display în modelele sale Ray-Ban inteligente. Mark Zuckerberg consideră că astfel de ochelari hi-tech reprezintă viitorul computerelor portabile, declarând la evenimentul de lansare că sunt "singurul format în care poți lăsa AI să vadă ce vezi tu, să audă ce auzi tu".

Ochelarii vor fi disponibil în magazine începând din 30 septembrie la prețul de 799 dolari. Aceştia au un display controlat de o brățară neurală purtată pe încheietura mâinii, care monitorizează mișcările. O răsucire a degetelor ridică sau scade volumul ochelarilor ori face zoom cu camera. Două atingeri între degetul mare și arătător închid ecranul, iar în curând utilizatorii vor putea scrie mesaje desenând litere în aer.

"Cantitatea de semnale pe care le poate detecta brățara este incredibilă. Are fidelitatea de a măsura mișcarea chiar înainte ca aceasta să fie vizibil perceptibilă", a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

Compania afirmă că ochelarii sunt "proiectați să te ajute să privești în sus și să rămâi prezent", o "tehnologie care te menține conectat la lumea din jur, nu distras de ea".

Display derutant pentru creierul uman?

În timpul testării la evenimentul de lansare, un jurnalist Sky News a descoperit exact opusul a ceea ce susţine Meta. Displayul s-a dovedit atât de derutant încât, în timpul unui interviu cu Ankit Brahmbhatt, director de management de produs la Meta, a realizat că pe ecran rula un joc pornit din greșeală. Această situație l-a determinat să ridice întrebarea dacă ochelarii pot facilita cu adevărat conversații mai bune față în față sau dacă utilizatorii doar par mai implicați pentru că nu mai privesc în jos, la telefon.

"Nu cred că spunem că avem deja toate răspunsurile, nu-i așa? La fel ca atunci când am fost introduși pentru prima dată în era smartphone-urilor sau a oricărui alt nou tip de tehnologie, există multe lucruri care evoluează în timp. Noi simțim foarte mult că acești ochelari deja te fac să fii mai atent și prezent. Cu ochelarii cu AI, ai senzația reală că poți să te implici", a răspuns Ankit Brahmbhatt.

Totuși, cercetările arată că a avea un ecran direct în câmpul vizual poate fi foarte derutant. Creierul uman nu este conceput să gestioneze două activități simultan. Un studiu celebru publicat în revista Applied Cognitive Psychology a demonstrat că persoane care mergeau pe stradă și, în același timp, îndeplineau o sarcină pe telefon, nici măcar nu au observat un clovn pe monociclu trecând prin fața lor.

