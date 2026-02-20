Influencer american, reţinut după ce a lovit un tânăr în timpul unui live pe TikTok, în Capitală

Scene şocante surprinse în centrul Capitalei! Un creator de conţinut străin, în vârstă de 33 de ani, a lovit un tânăr de 20 de ani chiar în timpui unei transmisiuni live, în plină stradă.

Tânărul ar fi fost chemat chiar de cetățeanul american pentru a participa la live. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuții contradictorii, conflictul a degenerat, iar tânărul a fost lovit cu pumnul în zona feței.

Tânăr: Vrei să mă loveşti?

Influencer: Da, o voi face.

Articolul continuă după reclamă

Tânăr: Fă-o atunci. Doar asta vei face. Îţi voi lua banii.

Influencer: Eşti sărac, nu ai niciun ban.Dă-te în spate.

Polițiștii l-au dus la audieri pe agresor, iar ulterior a fost reţinut pentru 24 de ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰