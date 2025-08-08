OpenAI a lansat GPT-5, noul model de inteligență artificială generativă. "Încă nu poate face munca oamenilor"

OpenAI a lansat joi GPT-5, "cel mai inteligent, mai rapid şi mai util model" al său de inteligență artificială.

Noul model al companiei americane era extrem de așteptat, într-un moment în care competiția pentru dezvoltarea de asistenți IA din ce în ce mai performanți este tot mai intensă între giganții tehnologici, având ca obiectiv dezvoltarea unei inteligențe artificiale "generale" sau "superinteligente", cu capacități cognitive superioare celor umane.

"GPT-5 este ca și cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect", a dat asigurări Sam Altman, patronul și cofondatorul OpenAI, în cadrul unui briefing pentru presă. El a comparat GPT-3, folosit în prima versiune a ChatGPT, cu un licean "care dă uneori răspunsul bun, iar alteori spune orice", iar GPT-4 cu un student.

Companiile din fruntea cursei pentru IA generativă concurează lansând modele tot mai sofisticate în ceea ce privește capacitățile de a "raționa" și de a îndeplini sarcini în mod autonom. Ritmul s-a accelerat, deoarece fiecare grup caută să-și transforme propriul asistent IA - ChatGPT, Gemini (Google), Meta AI, Claude (Anthropic) etc. - într-un instrument indispensabil în viața de zi cu zi pentru cât mai mulți utilizatori și dezvoltatori.

ChatGPT rămâne însă cel mai cunoscut nume în rândul publicului larg. Are aproape 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, iar OpenAI intenționează să își mențină poziția de lider. Asistentul devine acum personalizabil - utilizatorii vor putea alege un ton concis, prietenos sau sarcastic - și se va putea conecta la Gmail. "GPT-5 poate face cu adevărat lucruri impresionante pentru voi. Poate crea instant un software, la cerere (...) este o superputere incredibilă", a declarat Sam Altman.

GPT-5 "halucinează" mult mai puțin decât modelele precedente

Unul dintre inginerii companiei, Yann Dubois, i-a cerut asistentului, în limbaj obișnuit, să creeze o aplicație online pentru învățarea limbii franceze prin jocuri. GPT-5 a generat imediat sute de linii de cod, iar site-ul aferent, chiar dacă simplu, a fost creat în câteva minute.

Potrivit OpenAI, GPT-5 este, de asemenea, mai fiabil: "halucinează" mult mai puțin decât modelele precedente și "recunoaște" atunci când nu știe în loc să inventeze un răspuns care pare convingător. "L-am antrenat să fie sincer (...) pentru ca să nu mintă utilizatorii", a subliniat Alex Beutel, responsabil cu siguranța produselor companiei.

În ceea ce privește siguranța, utilizările în scopuri nefaste devin mai dificile. "Până acum, abordarea era binară. Dacă solicitarea părea sigură, modelul o executa, iar dacă nu, o refuza", a explicat cercetătorul. Cu GPT-5, dacă există suspiciuni legate de posibile intenții infracționale, "modelul se va limita la informații generale, care nu pot aduce prejudicii".

GPT-5 "este fără îndoială un model inteligent, însă îi lipsește ceva important pentru a atinge nivelul unei IA generale (...) nu este un model care învață continuu din ceea ce descoperă", a declarat Altman. OpenAI a fost fondată ca organizație non-profit în 2015, cu misiunea de a crea o inteligență artificială generală care să aducă beneficii întregii omeniri.

Altman: Încă nu poate face munca oamenilor

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a numit modelul „un pas semnificativ înainte” către atingerea stării teoretice de AGI, pe care startup-ul o defineşte ca un sistem extrem de autonom ce depăşeşte oamenii în majoritatea activităţilor economice valoroase – sau, cu alte cuvinte, capacitatea de a face munca lor.

Totuşi, Altman a recunoscut că GPT-5 nu a atins încă acest obiectiv. „Lipseşte ceva destul de important, multe lucruri destul de importante”, a spus el, menţionând incapacitatea modelului de „învăţare continuă”. Altman a afirmat că GPT-5 este „în general inteligent” şi „un pas semnificativ pe drumul către AGI”, dar nu a atins încă acest nivel.

"Cred că, în modul în care majoritatea dintre noi definim AGI, încă ne lipseşte ceva destul de important, multe lucruri destul de importante. Dar una dintre cele mari este acesta nu este un model care învaţă continuu, pe măsură ce este folosit, din lucrurile pe care le descoperă ceea ce, pentru mine, pare ceva ce ar trebui să facă parte din AGI", a adăugat el, subliniind că, totuşi, este „o îmbunătăţire uriaşă” faţă de versiunile anterioare.

