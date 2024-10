Într-o lume în care tehnologia pare uneori rece, un robot reuşeste să le ofere copiilor bolnavi o superputere - aceea de a rămâne parte din comunitatea lor şcolară sau din grupul de prieteni, chiar şi de la distanţă.

Mai ales când vorbim despre copii care trec prin intervenţii complicate, care îi obligă să rămână acasă sau în spital pentru perioade lungi de timp sau cei care se confruntă cu boli grave care nu le permit să iasă din casă. AV1, cum a fost botezat, devine practic ochii, urechile şi vocea elevilor care nu pot veni fizic la şcoală şi îi ajuta astfel să nu rămână în urmă cu materia. Robotul a fost deja implementat cu succes în mai multe ţări.

Robotul care se duce la școală în locul elevului

Vezi și

"Numele meu este Lucy Shaw, sunt în anul 10 şi folosesc AV1 din cauza infecţiei cu covid şi a oboselii cronice", spune o elevă.

"Numele meu este Georghe Hagen, sunt în anul 11 şi nu am putut să merg la şcoală câteva luni din cauza anxietăţii", spune un alt elev.

"Sunt Harvey şi sunt în anul 13. Am început să folosesc AV1 când am trecut printr-o operaţie la spate şi nu am putut merge la şcoală timp de două săptămâni", spune un alt elev care nu a putut merge la școală.

Când un elev este bolnav şi nu poate veni la şcoală, absenţa lui nu se simte doar în catalog. Separearea de clasă şi de prieteni poate avea un impact negativ şi asupra stării emoţionale. Motiv pentru care, o companie norvegiană a găsit soluţia salvatoare - a creat un robot care îi ajută pe elevii cu boli rare să ţină pasul cu lecţiile şi să menţină relaţiile cu prietenii şi colegii de clasă.

"Am văzut că aceşti copii nu pot participa în viaţa lor de zi cu zi la şcoală, la aniversări, la excursii şi am vrut să le oferim o unealtă prin care pot să facă asta. Aşa că am creat AV1 şi funcţionează întocmai ca ochii, urechile şi vocea lor, oriunde nu pot merge pe cont propriu", spune Karen Dolva, cofondator No Isolation.

Jade este primul elev din Marea Britanie care a folosit robotul. L-a numit Bee.

A fost conceput pentru copiii cu diverse afecțiuni

"Am o boală numită sindromul Ehlers-Danlos. Cu starea mea care fluctuează tot timpul, nu pot să merg la şcoală cu încredere", spune Jade.

Dar prima zi în care a mers la şcoală prin intermediul robotului a fost un real succes. Robotul se poate roti la 360 de grade. Are o cameră, un microfon şi un difuzor şi poate fi controlat de la distanţa, prin intermediul unei aplicaţii. La şcoală, stă în bancă la fel ca orice alt elev. Cu ajutorul lui, copiii pot vorbi cu profesorul ca şi cum ar fi în clasă. Aplicaţia are inclusiv opţiunea "ridică mâna", dar şi butoane prin care elevii îşi pot arăta emoţiile.

"Are şi un mod prin care se face albastru, iar asta înseamnă că nu vrei să vorbeşti, dar în continuare participi la ore, aşa că profesorul nu te va întreba nimic", Lucy Shaw, elevă.

De departe însă, poate cel mai mare beneficiu al robotului este capacitatea sa de a menține legăturile sociale. Un alt avantaj este că nici măcar pentru profesori nu există un stres suplimentar.

Ce dotări are

Şi setările de confidenţialitate sunt stricte. Nu sunt colectate date personale, iar aplicaţia nu permite capturi de ecran sau înregistrări. În prezent, sunt trei mii de astfel de roboţi activi în 17 ţări din întreaga lume, majoritatea fiind în Marea Britanie şi Germania. Robotul poate fi închiriat pentru mai puţin de 200 de dolari pe lună.

Statisticile oficiale arată că, în România, sunt peste 81 de mii de copii cu diferite tipuri de dizabilităţi, care de cele mai multe ori le împiedică accesul la şcoală. Un astfel de robot poate deveni astfel o punte între copiii bolnavi şi accesul la o viaţă normală. Şi, deşi există mai multe provocări tehnice, cum ar fi semnalul Wi-Fi sau birocraţia şcolilor, beneficiile pe care le aduce, după cum aţi văzut, sunt imense. Unde mai pui că nu este nici costisitor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să faceţi cumpărături de Black Friday, în rate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰