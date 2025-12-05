Jumătate de ţară intră în cod galben de vânt. Şi Capitala va fi 36 de ore sub alertă
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis trei coduri galbene de vânt pentru vineri și sâmbătă în mai multe regiuni din România. Rafalele vor atinge 110 km/h în zonele montane. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea viteza vântului va depăși 70 km/h.
Meteorologii au emis, vineri, şi o informare meteo valabilă de vineri, ora 10, până sâmbătă, ora 22, anunță intensificări temporare ale vântului.
Vântul va avea intensificări vineri (5 decembrie) în sud, centru și est. Sâmbătă (6 decembrie) fenomenul ajunge în sudul și sud-estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...50 km/h. La munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h.
Vineri, între orele 10 - 23, vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h. În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 80...110 km/h.
De vineri, ora 23, până sâmbătă, ora 8, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul și vestul Olteniei, cu viteze de 50...65 km/h.
De asemenea, sâmbătă, în intervalul orar 8 - 20, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.
Bucureştiul, 36 de ore sub cod galben de vânt
Capitala se află sub cod galben de vânt vineri și sâmbătă. ANM anunță rafale de până la 60 km/h în București, iar vremea va fi instabilă cu ploi slabe și temperaturi în scădere.
Codul galben de vânt în București a fost emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru vineri și sâmbătă. Capitala va fi afectată de trei mesaje consecutive de atenționare meteorologică ce vizează intensificările de vânt.
Vântul va sufla puternic mai ales după-amiaza și în noaptea de vineri spre sâmbătă.
Bucureștiul se va afla sub cod galben de vânt vineri între orele 10 și 23, apoi în noaptea de vineri spre sâmbătă între orele 23 și 08 și din nou sâmbătă între orele 08 și 20. Vântul va sufla puternic în capitală pe parcursul a 36 de ore consecutive.
Vântul va sufla în București vineri, mai ales după-amiaza și noaptea, când va atinge viteze de 50-55 km/h. Cerul va fi mai mult noros și trecător, cu o probabilitate mai mare în a doua jumătate a intervalului, va ploua slab. Temperatura maximă în București vineri va fi de 10-11 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 6 grade.
Al doilea cod galben de vânt în București este valabil vineri de la ora 23 până sâmbătă la ora 08. Vremea se va menține vântoasă în Capitală și pe durata nopții, cu intensificări ale vântului.
Vântul va sufla și sâmbătă, cu viteze de 50-60 km/h. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Temperatura maximă în București sâmbătă va scădea la 6-7 grade.
