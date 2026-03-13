Finalul sezonului de schi vine cu o surpriză pentru iubitorii muntelui. De astăzi, putem schia în masivul Postăvarul mult mai ieftin. Autorităţile vor să îi convingă pe turişti să profite de ultimele săptămâni cu zăpadă bună şi au redus la jumătate costurile punctelor pentru instalaţiile pe cablu. Cu aceiaşi bani, schiorii pot face acum de două ori mai multe ture pe pârtie.

Reducerile se aplică din această dimineaţă şi vor rămâne valabile până la finalul sezonului de schi. Concret, o urcare cu telegondola consumă acum doar trei puncte, faţă de şase. Asta înseamnă că o cartelă cu 30 de puncte, care costă 195 de lei pentru adulţi, permite acum zece urcări în loc de cinci. Reduceri similare sunt şi la celelalte instalații din masiv.

"O surpriză plăcută. Poţi să beneficiezi dublu. Au făcut o treabă bună, oricum se topeşte zăpada. De ce să nu beneficiem de treaba asta?", spune un schior.

"Prima oară după 40 de ani, o impresie extraordinară în ceea ce priveşte facilităţile.", adaugă un alt schior.

Articolul continuă după reclamă

Nu este singura veste bună, pentru schiorii şi snowboarderii din Braşov.

O altă noutate a sfârşitului de sezon este momentul la care începe oficial ziua de schi. Începând de astăzi, instalaţiile de transport pe cablu intră în funcţiune la 8:30, cu jumătate de ceas mai devreme.

"Dimineaţa, pârtiile se prezintă foarte bine, în Poiana Braşov. Am încercat cumva să îi cointeresăm pe iubitorii sporturilor de iarnă să vină în Poiană. Ne dorim ca oamenii să profite la maxim de surpriza asta pe care ne-o face luna martie.", explică Dan Ghiţă, viceprimar Braşov.

Aşa că, pentru cei care încă nu s-au săturat de schi, finalul sezonului în Postăvarul vine cu mai multe ture pe pârtie şi mult mai multă distracţie.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰