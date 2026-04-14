Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice 2026. Cum s-a stabilit originea 

Pe 14 aprilie se celebrează, printre altele, Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice, eveniment care are la bază o decizie de dată recentă.

Trebuie precizat, din start, că World Quantum Day, sau Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice, se celebrează de doar cinci ani şi nu trebuie confundată cu Ziua Mondială a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare, care se celebrează pe 10 noiembrie.

Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice are ca menire creșterea conștientizării publice cu privire la știința și tehnologiile cuantice, inclusiv calculul cuantic, criptografia și senzorii.

Originea Zilei Mondiale a Ştiinţei Cuantice 

Articolul continuă după reclamă

Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice are la bază o sesizare făcută de mai mulţi oameni de ştiinţă. În baza demersului acestora, din 2021 s-a luat decizia ca, pe 14 aprilie, să se celebreze Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice.

Se încearcă promovarea înțelegerii mecanicii cuantice şi a tehnologiilor și conştientizarea impactului lor asupra viitorului. S-a decis ca Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice să fie celebrată strict pe 14 aprilie pentru că 4/14 reprezintă primele cifre ale constantei lui Planck.

Ce se organizează de Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice 2026

De obicei, de Ziua Mondială a Ştiinţei Cuantice 2026 se organizează prelegeri, ateliere și activități educaționale.

Exemple sunt "HPE World Quantum Day 2026", eveniment organizat online şi dedicat explorării inovațiilor din domeniul cuantic, sau diferite evenimente şi adunări organizate de Universitatea Politehnica Timişoara sau Universitatea Politehnica Bucureşti.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.