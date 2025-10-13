Comisia Europeană a selectat şase ţări în care vor fi construite noi fabrici de inteligență artificială (IA), care vor contribui la inovare și vor stimula dezvoltarea acestei tehnologii în UE. Aceste fabrici vor fi situate în Spania, Lituania, Olanda, Polonia, Republica Cehă și România, potrivit Mediafax.

UE a ales şase state în care vor fi înființate fabrici de inteligență artificială. România, printre ele - Profimedia

Cu aceste granturi, pentru care Bruxelles-ul și statele membre vor aloca o investiție comună de 500 de milioane de euro , numărul fabricilor de inteligență artificială din 16 țări crește acum la 19.

Scopul, conform Comisiei, este de a extinde capacitatea de calcul de înaltă performanță a Europei și de a accelera adoptarea inteligenței artificiale în sectoare cheie.

Noile fabrici vor oferi startup-urilor, IMM-urilor și industriei acces direct la supercomputere optimizate pentru inteligență artificială, expertiză tehnică și asistență personalizată pentru a dezvolta și implementa soluții avansate de inteligență artificială.

Articolul continuă după reclamă

Țările participante ale UE și EuroHPC au pus la bătaie peste 2,6 miliarde de euro pentru inițiativa "Fabrici și Antene de IA", consolidând ambiția Europei de a deveni un continent lider în domeniul IA.

Două fabrici în Spania

Printre cele șase noi fabrici anunțate, cea din Spania va fi amplasată la Centrul de Supercalcul Galicia. Aceasta va implica o investiție de 82 de milioane de euro și va avea ca scop poziționarea Europei ca lider mondial în domeniul produselor, serviciilor și cercetării „One-Health”.

Spania are o altă astfel de instalație, Centrul de Supercomputere din Barcelona (BSC), care permite companiilor, IMM-urilor și startup-urilor să acceseze infrastructura de supercomputere și încurajează implementarea inteligenței artificiale în sectoare precum sănătatea, energia, finanțele, sectorul public și mass-media.

Anunțuri viitoare

Comisia va anunța în curând selecția Centrelor Fabricilor de IA, care vor colabora îndeaproape cu Fabricile de IA pentru a oferi comunităților naționale de IA acces securizat de la distanță la capacitate de supercalculare optimizată pentru această tehnologie de talie mondială.

Alte țări cu acest tip de fabrică includ Germania, Austria, Bulgaria, Slovenia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg și Suedia.

În paralel, Comisia va lansa o cerere de ofertă la sfârșitul anului pentru construirea a până la cinci gigafabrici în UE, instalații care vor cvadrupla capacitatea de calcul a supercomputerelor actuale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰