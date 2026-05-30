Un bărbat de 37 de ani este cercetat pentru distrugere după ce a provocat un scandal în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Botoşani şi a deteriorat o imprimantă. Acesta era nemulţumit că nu a fost preluat cu prioritate pentru îngrijiri medicale, deşi prezenta o rană la nivelul capului.

Bărbat cercetat pentru distrugere după ce a făcut scandal la Urgenţe în Botoşani

"Astăzi, 30 mai, în jurul orei 10:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani au fost sesizaţi cu privire la faptul că în incinta Unităţii de Primiri Urgenţe Botoşani, un bărbat provocă scandal şi ar fi distrus o imprimantă. Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au identificat persoana la care se făcea referire, un bărbat de 37 de ani", a anunţat IPJ Botoşani.

Potrivit sursei citate, bărbatul prezenta o leziune la nivelul capului şi era nemulţumit de faptul că nu i-au fost acordate îngrijiri medicale în regim de urgenţă.

"Nu au fost provocate alte distrugeri cu excepţia imprimantei, iar până în acest moment nu au fost sesizate alte fapte şi nici nu a fost depusă vreo plângere cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe", a transmis Poliţia.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările sunt continuate pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰