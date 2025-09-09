15 județe, sub avertizare de furtuni în următoarele ore. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Administrația Națională de Meteorologie a emis, marţi dimineaţă, un cod galben de ploi, vijelii şi grindină pentru 15 judeţe din România. Avertizarea de vreme severă a intrat în vigoare la ora 10.00 şi este valabilă până la noapte.
Meteorologii anunţă ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină ce vor afecta 15 județe din țară.
Cod galben furtuni până la noapte
În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice,
intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.
Județele vizate sunt Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Neamț, Harghita, Bacău, Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea.
Avertizarea este valabilă marţi, în intervalul 10:00 - 23:00.
Vreme caldă în București
Marți, în Capitală vremea va fi caldă fără fenomene extreme, cu temperaturi de aproximativ 33 de grade Celsius. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, marți, în intervalul orar 10:00 - 23:00, vremea va fi caracterizată de temperaturi ridicate cu maxime ce vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.
Bucureștiul nu se va afla marți sub incidența niciunui mesaj de alertă meteorologică.
