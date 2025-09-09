15 județe, sub avertizare de furtuni în următoarele ore. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marţi dimineaţă, un cod galben de ploi, vijelii şi grindină pentru 15 judeţe din România. Avertizarea de vreme severă a intrat în vigoare la ora 10.00 şi este valabilă până la noapte.

Furtuni şi vijelii peste România, în următoarele ore - Shutterstock / imagine ilustrativă

Meteorologii anunţă ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină ce vor afecta 15 județe din țară.

Cod galben furtuni până la noapte

În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice,

intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.