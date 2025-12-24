Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Mai multe judeţe, cod galben de vreme rea: ninsori, ceaţă, risc de polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară

​Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă miercuri dimineaţă că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă în judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov. De asemenea, se înregistrează ninsori uşoare în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara, care însă nu afectează traficul rutier.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 07:52
Mai multe judeţe, cod galben de vreme rea: ceaţă densă şi risc de polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară - Shutterstock

​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această ora(06:40) nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

Conform avertizărilor emise de ANM, ceață densă va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, iar fenomenul ar putea favoriza apariția ghețușului, pe mai multe artere rutiere din judeţele: Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov. . Conform ANM, avertizările vor fi în vigoare până miercuri la ora 09:00.

Din județul Covasna vor fi afectate localitățile Baraolt, Brăduț, Bățani, Vârghiș.

Articolul continuă după reclamă

În județul Mureș, avertizarea vizează localitățile Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Băgaciu, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Bichiș, Tăureni și Papiu Ilarian.

În județul Harghita sunt afectate zonele joase, inclusiv Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Brădești, Merești, Săcel, Ocland, Dârjiu și Ulieș.

În județul Cluj, avertizarea se aplică localităților Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireșu, Apahida, Poieni, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Căpușu Mare, Mociu, Călărași, Cămărașu, Căianu, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Sâncraiu, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș.

De asemenea sunt semnalate ninsori uşoare, care nu afectează circulaţia rutieră, în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara.

”Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie”, transmit reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

infotrafic vreme conditii meteo
Înapoi la Homepage
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Comunismul a murit, dar Ceaușescu continuă să trăiască. Antropolog: „E o figură memabilă, ușor de ținut minte”
Comunismul a murit, dar Ceaușescu continuă să trăiască. Antropolog: „E o figură memabilă, ușor de ținut minte”
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează?
Observator » Vremea » Mai multe judeţe, cod galben de vreme rea: ninsori, ceaţă, risc de polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară