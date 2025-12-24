Mai multe judeţe, cod galben de vreme rea: ninsori, ceaţă, risc de polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară

​Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă miercuri dimineaţă că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă în judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov. De asemenea, se înregistrează ninsori uşoare în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara, care însă nu afectează traficul rutier.

​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această ora(06:40) nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

Conform avertizărilor emise de ANM, ceață densă va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, iar fenomenul ar putea favoriza apariția ghețușului, pe mai multe artere rutiere din judeţele: Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov. . Conform ANM, avertizările vor fi în vigoare până miercuri la ora 09:00.

Din județul Covasna vor fi afectate localitățile Baraolt, Brăduț, Bățani, Vârghiș.

În județul Mureș, avertizarea vizează localitățile Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Băgaciu, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Bichiș, Tăureni și Papiu Ilarian.

În județul Harghita sunt afectate zonele joase, inclusiv Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Brădești, Merești, Săcel, Ocland, Dârjiu și Ulieș.

În județul Cluj, avertizarea se aplică localităților Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireșu, Apahida, Poieni, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Căpușu Mare, Mociu, Călărași, Cămărașu, Căianu, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Sâncraiu, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș.

De asemenea sunt semnalate ninsori uşoare, care nu afectează circulaţia rutieră, în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara.

”Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie”, transmit reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC.

