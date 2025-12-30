Antena Meniu Search
2025 intră şi el în top 3 al celor mai călduroşi ani, la egalitate cu 2023.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 15:13

Este şi prima dată când media temperaturii pe trei ani a depășit pragul luat în calcul în Acordul de la Paris din 2015, prin care se urmăreşte limitarea încălzirii globale la maximum 1,5 grade Celsius. 

Specialiştii spun că schimbările climatice sunt influenţate de comportamentul uman. Arderea continuă a combustibililor fosili a dus la valuri de căldură extremă, ploi abundente, cicloane tropicale sau incendii violente de vegetaţie.

Experții climatici susţin că menținerea Pământului sub limită de încălzire globală ar putea salva vieți și ar putea preveni distrugerea catastrofală a mediului.

