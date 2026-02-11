Preferințele de lectură ale angajaților din România au variat de la o industrie la alta în 2025, dar au avut în centru teme precum echilibrul emoțional, relațiile și dezvoltarea personală, conform datelor unei platforme de specialitate, potrivit Agerpres.

Ce cărți au citit angajații din România în 2025, în funcție de domeniul în care lucrează - Shutterstock

Potrivit sursei citate, în 2025, lectura s-a menţinut ca reper important pentru angajaţii din companii, fiind utilizată atât ca instrument de dezvoltare profesională, cât şi ca resursă pentru echilibru personal şi timp de calitate petrecut în familie.

Diferențe între industrii: ce citesc angajații în funcție de domeniu

În sectoarele IT, Banking, Finance & Insurance şi Services, cititorii s-au orientat preponderent spre titluri de dezvoltare personală, înţelegerea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală, dar şi lecturi de ficţiune care fac parte din conversaţii ample despre emoţii şi idei.

În Automotive şi Retail, alegerile de lectură au tins către formate accesibile, cu accent pe organizare personală, comunicare şi instrumente practice.

"Privite împreună, aceste alegeri arată că, indiferent de industrie, lectura este utilizată ca o resursă de orientare şi structurare, atât în plan profesional, cât şi personal. În acelaşi timp, ele indică un interes permanent pentru conţinut care adresează relaţiile, emoţiile şi grija faţă de sine şi de cei din jur, dincolo de rolurile profesionale", se arată în analiza realizată de Bookster, dată miercuri publicităţii.

Indiferent de industrie însă, lectura pentru copii rămâne o constantă în alegerile utilizatorilor Bookster, ceea ce reflectă utilizarea serviciului atât la nivel individual, cât şi în momente petrecute în familie.

Dezvoltarea personală rămâne în topul preferințelor

Trendul accelerat după pandemie merge mai departe: cititorii Bookster continuă să caute titluri de dezvoltare personală care abordează sănătatea emoţională, obiceiuri şi relaţii, orientându-se spre volume ce oferă contexte de reflecţie şi sprijin în provocările de zi cu zi.

Astfel, autorul Gabor Mate rămâne o prezenţă constantă în alegerile de lectură ale comunităţii Bookster, prin modul în care abordează teme legate de emoţii, relaţii şi experienţele personale, într-un limbaj accesibil şi apropiat de realitate. Printre cele mai citite se regăsesc: "Când corpul spune nu", "Mitul normalităţii" şi "Ţine-ţi copiii aproape" (în colaborare cu Gordon Neufeld).

Cele mai citite titluri și autori în 2025

Prezenţa constantă a titlurilor de dezvoltare personală în alegerile de lectură arată că acest tip de conţinut rămâne foarte relevant pentru cititori. Volumele care abordează obiceiuri, relaţii şi experienţe personale apar recurent în topurile de împrumut, ca parte a unei palete de lectură ce include o cantitate mare de conţinut practic.

În zona de business şi management, cititorii au ales titluri clasice, precum "Tată bogat, tată sărac", de Robert Kiyosaki, "Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace", de Stephen Covey, sau volume contemporane cum ar fi "Începe cu de ce", de Simon Sinek, şi "Îndrăzneşte să conduci", de Brene Brown. Alături de acestea, cărţi precum "Gândire rapidă, gândire lentă", de Daniel Kahneman, şi "Inteligenţa emoţională", de Daniel Goleman, arată interesul profesioniştilor pentru o înţelegere mai profundă a proceselor mentale şi emoţionale care influenţează performanţa şi relaţiile de la locul de muncă.

În zona de beletristică, o parte semnificativă a împrumuturilor realizate prin Bookster în 2025 s-a concentrat asupra ficţiunii contemporane şi thrillerului. Printre cele mai împrumutate cărţi ale anului se numără titlurile de succes ale autoarei Freida McFadden: "Menajera", "Secretul menajerei", "Să nu mă minţi", dar şi romanul "Cât timp înfloresc lămâii", de Zoulfa Katouh.

De asemenea, anul trecut, au continuat împrumuturile de titluri dedicate copiilor, alese pentru bucuria lecturii şi timpului petrecut împreună. Printre cele mai accesate volume se numără: "Matilda", de Roald Dahl, "Războiul care mi-a salvat viaţa", de Kimberly Brubaker Bradley, "Imposibil e doar un cuvânt", de Alex Donovici, precum şi cărţile lui Dav Pilkey: "Dog Man" şi "Super Pisoiul" sau "Poveste despre două pisici".

"Limitarea timpului petrecut în faţa ecranelor este o preocupare constantă pentru mulţi părinţi, iar lectura devine o alternativă accesibilă pentru timp de calitate petrecut împreună, dialog şi imaginaţie, oferind copiilor acces la poveşti şi perspective dincolo de mediul digital", spun autorii analizei.

Lectura pentru timpul liber şi reflecţie personală a adus în 2025 o varietate de titluri alese pentru relaxare, perspective asupra lumii şi spaţiu de gândire. Cele mai căutate titluri din această categorie sunt: "Revoluţia glucozei", de Jessie Inchauspe, "Nexus", de Yuval Noah Harari, şi "Cele cinci limbaje ale iubirii", celebra carte a lui Gary Chapman.

În zona de organizare personală şi eficienţă, utilizatorii au împrumutat titluri care analizează obiceiuri mentale şi propun strategii practice, precum: "Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace", de Stephen R. Covey, "Magia ordinii", de Marie Kondo, "Gândire rapidă, gândire lentă", de Daniel Kahneman, "Curajul de a fi vulnerabil", de Brene Brown, "Cine mi-a luat caşcavalul?", de Spencer Johnson.

Comunitatea Bookster a continuat să împrumute titluri semnate de autori ce abordează texte legate de viaţă, emoţie şi societate. În 2025, printre cei mai citiţi autori se numără: Freida McFadden, Colleen Hoover, Agatha Christie, Gabor Mate, Fredrik Backman.

În ceea ce priveşte autorii români, preferinţele booksterilor s-au îndreptat către: Alex Donovici, Olina Ortiz, Irina Binder, Rodica Ojog-Braşoveanu, Mircea Eliade, confirmând, astfel, interesul constant pentru literatura autohtonă, atât contemporană, cât şi clasică.

"În 2025, am continuat să observăm o comunitate care caută nu doar cărţi, ci emoţie, poveste, joc, dar şi claritate sau resurse de învăţare. Pentru noi, aceste alegeri vorbesc despre dorinţa oamenilor de a înţelege lumea şi pe ei înşişi mai bine prin lectură şi ne confirmă impactul Bookster. Preferinţele de lectură ale utilizatorilor noştri, împreună cu studiile independente care ne spun că românii care au acces la Bookster citesc şi cumpără mai multe cărţi decât înainte, ne motivează să investim constant în experienţa modernă de lectură oferită", a afirmat directorul general al Bookster, Teodora Rădulescu.

Comportamentul utilizatorilor arată că lectura rămâne o activitate prezentă pe tot parcursul anului, integrată în contexte diverse ale vieţii profesionale şi personale. Utilizatorii revin constant în platformă, alegând conţinut în funcţie de moment şi disponibilitate: de la cartea tipărită, citită în timp dedicat, la audiobookuri, articole editoriale sau experienţe interactive, accesate în pauze scurte sau în momente de relaxare.

Bookster este serviciul prin care poţi împrumuta mii de cărţi şi resurse educaţionale: titluri de dezvoltare personală, profesională, beletristică sau hobby-uri, audiobookuri captivante, cu acces nelimitat la o colecţie vastă de articole premiate, scrise de autori renumiţi.

Comunitatea Bookster a ajuns la 1.500 de companii partenere şi 200.000 de abonaţi.

