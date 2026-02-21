Şi în Bucureşti se circulă foarte greu, atât pe şosele, cât şi pe trotuare. Orice drum în oraş devine o adevărată provocare.

Pe șoseaua Colentina, în sectorul 2, ninge și bate vântul foarte tare. Intervin utilajele de deszăpezire, însă cu greu fac față, pentru că vântul viscolește zăpada, iar aceasta este adusă la loc pe carosabil în doar câteva minute. Chiar dacă se dezăpezește, șoseaua se înzăpezește din nou foarte repede, iar circulația este dificilă atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni, inclusiv pe trotoare. În unele zone fie nu s-a intervenit deloc, fie s-a curățat, însă zăpada s-a depus din nou și a înghețat din cauza temperaturilor scăzute.

Stratul de zăpadă va ajunge la aproximativ 25 de centimetri

Va continua să ningă până diseară. Stratul de zăpadă va ajunge la aproximativ 25 de centimetri până în această seară. Este vorba despre stratul nou depus, care se va așeza peste zăpada acumulată în zilele trecute.

Este haos în oraș, am putea spune, iar traficul se desfășoară cu dificultate. Rafalele de vânt ating 55-65 de kilometri pe oră, iar codul emis de meteorologi va rămâne în vigoare până mâine dimineață.

