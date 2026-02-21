Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Viscolul din Capitală, problemă şi pentru pietoni. Stratul de zăpadă va ajunge la 25 cm până diseară

Şi în Bucureşti se circulă foarte greu, atât pe şosele, cât şi pe trotuare. Orice drum în oraş devine o adevărată provocare.

de Ana Grigore

la 21.02.2026 , 13:42

Pe șoseaua Colentina, în sectorul 2, ninge și bate vântul foarte tare. Intervin utilajele de deszăpezire, însă cu greu fac față, pentru că vântul viscolește zăpada, iar aceasta este adusă la loc pe carosabil în doar câteva minute. Chiar dacă se dezăpezește, șoseaua se înzăpezește din nou foarte repede, iar circulația este dificilă atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni, inclusiv pe trotoare. În unele zone fie nu s-a intervenit deloc, fie s-a curățat, însă zăpada s-a depus din nou și a înghețat din cauza temperaturilor scăzute.

Stratul de zăpadă va ajunge la aproximativ 25 de centimetri

Va continua să ningă până diseară. Stratul de zăpadă va ajunge la aproximativ 25 de centimetri până în această seară. Este vorba despre stratul nou depus, care se va așeza peste zăpada acumulată în zilele trecute.

Articolul continuă după reclamă

Este haos în oraș, am putea spune, iar traficul se desfășoară cu dificultate. Rafalele de vânt ating 55-65 de kilometri pe oră, iar codul emis de meteorologi va rămâne în vigoare până mâine dimineață.

Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

bucuresti colentina ninsori
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Un miliardar din Africa de Sud le dă câte 1.000 de dolari pe an oamenilor de pe insula unde are el resorturi de lux
Un miliardar din Africa de Sud le dă câte 1.000 de dolari pe an oamenilor de pe insula unde are el resorturi de lux
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta?
Observator » Vremea » Viscolul din Capitală, problemă şi pentru pietoni. Stratul de zăpadă va ajunge la 25 cm până diseară