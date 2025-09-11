Antena Meniu Search
Galerie foto 8 judeţe, sub avertizare de ploi şi vijelii în următoarele ore. Vreme severă în toată țara până vineri seară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă informare de vreme severă valabilă în toată țara până vineri seara. De asemenea, o avertizare cod galben de ploi torenţială vizează județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni este în vigoare până la noapte.

de Redactia Observator

11.09.2025 , 10:54
Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 - 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h.

Cod galben de ploi torenţiale în 8 judeţe până la noapte

Pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 - 12 septembrie, ora 03, a fost emisă avertizare cod galben.

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă

meteoromania.ro

"În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp", precizează meteorologii.

Vremea se răcește în Capitală

Dacă joi maximele sunt de 29 de grade Celsius, acestea scad vineri până la 25 de grade, potrivit prognozei speciale pentru București, emisă joi de ANM.

De joi de la ora 10.00 până vineri la ora 9.00, în Capitală, cerul va fi temporar noros și îndeosebi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10...15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade. Vineri, până la ora 20.00, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade. Până vineri seara, Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează ploile însemnate cantitativ și intensificările temporare ale vântului.

