Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă meteoromania.ro

"În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp", precizează meteorologii.

Vremea se răcește în Capitală

Dacă joi maximele sunt de 29 de grade Celsius, acestea scad vineri până la 25 de grade, potrivit prognozei speciale pentru București, emisă joi de ANM.

De joi de la ora 10.00 până vineri la ora 9.00, în Capitală, cerul va fi temporar noros și îndeosebi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10...15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade. Vineri, până la ora 20.00, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade. Până vineri seara, Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează ploile însemnate cantitativ și intensificările temporare ale vântului.

