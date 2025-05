Ruperea de nori s-a dezlănţuit brusc asupra Capitalei. Vântul puternic a doborât mai mulţi copaci peste maşini. Şoferii se tem că vor primi despăgubiri cu întârziere. Un arbore a căzut în mijlocul bulevardului Lacul Tei, una dintre cele mai aglomerate artere din Bucureşti.

În patru ore s-au adunat peste 70 litri de apă pe metru pătrat, mai mult decât a plouat toată luna aceasta. Multe şosele au fost acoperite de şuvoaie. În cartierul Dristor, inundaţia a blocat tramvaiele. Apele au făcut viaţa grea bucureştenilor în multe zone: "Bă, băiatule! Pe unde mai trec eu cu scuterul, mă, acum?" / "Ia uite ce e pe aici, băi! Ia uite!".

Puhoaiele care au făcut prăpăd în Transilvania au venit după o săptămână de ploi cum rar au mai fost. A plouat în 7 zile cât pentru 2 luni şi jumătate. Cele mai mari pagube au fost în Covasna, din cauza râurilor umflate şi a breşelor din diguri.

În Băcel, la limita dintre judeţele Covasna şi Braşov, au fost evacuaţi 200 de oameni. De jur împrejur, cât vezi cu ochii, doar întindere foarte mare de apă.

Acceaşi zonă a fost lovită de puhoaie şi în 2018. Localnicii acuză autorităţile că i-au lăsat la cheremul vremii: "S-a repetat după şapte ani. Nu s-a făcut nimic. Stăm în apă!" / "Autorităţile, Apele Române, nu iau măsuri! Digurile trebuie refăcute!" / "Nu ştiu dacă e realitate sau vis. Mereu am făcut ceva în plus şi acum totul s-a prăbuşit iar".

Peste 300 de case sunt şi acum inundate. Pompierii au plecat în recunoaştere cu proprietarii. Nu au reuşit să mai salveze mare lucru din bunuri, dar au scăpat de moarte mai mulţi câini şi pisici.

Devastaţi după inundaţiile de proporţii sunt şi oamenii din Bod, judeţul Braşov: "S-a dus copilul meu cel mic la baie şi a zis că s-a rupt o ţeavă... după aceea am ieşit afară, hai să vedem despre ce e vorba şi când am ieşit afară eram în apă până la 20 de centimetri"/ "S-au umflat paturile, frigiderul nu-l folosim, maşina de spălat...Ne-am dus pe la neamuri. Mi-am luat copiii, m-am dus şi am lăsat aşa, ce puteam să fac, să stau în apă?".

Tone de gunoaie, în urma puhoaielor

În zona localităţii Bod, din judeţul Braşov, apele râului Ghimbăşel s-au revărsat peste digul situat în zona copacilor. Un dig înalt de 1,30 metri, construit din pământ şi foarte mulţi saci de nisip.

Pagubele sunt uriaşe. "Au fost afectate 120 de hectare de teren, 86 de gospodării şi beciuri, dar şi un număr de 90 de curţi au fost inundate", spun pompierii braşoveni.

În apropiere de Făgăraş, Râul Olt a ieşit din matcă. De la înălţime, cursul apei nu se mai distinge - a inundat câmpuri şi grădini, iar o şosea a fost închisă circulaţiei.

În urma puhoaielor au rămas tone de gunoaie.

