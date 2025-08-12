Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Alertă de caniculă, miercuri, în 12 judeţe. Cum va fi vremea în Bucureşti

ANM a emis o atenţionare de Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în 12 judeţe, valabilă pe parcursul zilei de miercuri.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 14:02
ANM: Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în 12 judeţe, miercuri Imagine ilustrativă - Shutterstock

Potrivit ANM, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade. Judeţele avertizate sunt: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

În Capitală, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade. 

Articolul continuă după reclamă

Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. 

Luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

anm canicula prognoza meteo vremea romania
Înapoi la Homepage
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
„Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend?
Observator » Vremea » Alertă de caniculă, miercuri, în 12 judeţe. Cum va fi vremea în Bucureşti