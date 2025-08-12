Alertă de caniculă, miercuri, în 12 judeţe. Cum va fi vremea în Bucureşti

ANM a emis o atenţionare de Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în 12 judeţe, valabilă pe parcursul zilei de miercuri.

Potrivit ANM, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade. Judeţele avertizate sunt: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

În Capitală, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade.

Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării.

Luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.

