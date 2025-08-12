Alertă de caniculă, miercuri, în 12 judeţe. Cum va fi vremea în Bucureşti
ANM a emis o atenţionare de Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în 12 judeţe, valabilă pe parcursul zilei de miercuri.
Potrivit ANM, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade. Judeţele avertizate sunt: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.
În Capitală, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade.
Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării.
Luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰