ANM a emis o avertizare Cod galben de caniculă, valabilă miercuri şi joi, în mai multe zone ale ţării, unde temperaturile vor ajunge la 37°C. În Bucureşti va fi cald, dar nu au fost emise alerte de caniculă.

HARTĂ. Alertă de caniculă, miercuri şi joi, în mai multe regiuni ale ţării - Shutterstock

Potrivit ANM, miercuri, între 12 şi 21, este cod galben de caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei. "Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice", anunţă meteorologii.

Joi, în acelaşi interval orar, este cod galben în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei. "Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice", arată ANM. Până spre sfârşitul săptămânii va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.