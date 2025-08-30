Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundaţii, valabilă duminică, între orele 6.00 - 24.00, pentru 18 județe.

Alertă de inundații în 18 judeţe. Mai multe râuri intră duminică sub cod galben de viituri - Hepta / imagine ilustrativă

Ploile vor provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale și creșteri de debite pe mai multe râuri. Autorităţile avertizează că pot fi depășite cotele de atenție pe unele cursuri de apă.

Județele afectate sunt Bistriţa-Năsăud, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeş, Vâlcea şi Dâmboviţa.

Bazinele hidrografice vizate includ Someșul Mare, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, afluenții mici ai Dunării din zona amonte de Calafat, Jiu, Olt și Argeș.

Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenții mai mici ai râurilor mari, precum și pe cursurile de apă necadastrate din zonele vizate.

Furtuni în mai multe judeţe, până duminică noapte

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţă, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, valabile azi şi mâine în mai multe judeţe.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.