COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Potrivit ANM, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.