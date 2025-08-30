Antena Meniu Search
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţă, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, valabile azi şi mâine în mai multe judeţe. De asemenea, la ora 12.00 intră în vigoare și o atenționare cod galben de caniculă, care vizează inlcusiv Capitala.

de Redactia Observator

la 30.08.2025 , 10:44
Galerie (4)

Potrivit meteorologilor, furtuni puternice vor lovi mai multe județe, în acest weekend.

Alerte cod galben de furtuni puternice în mai multe județe

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Potrivit ANM, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

8 judeţe şi Capitala intră de la prânz sub cod galben de caniculă: temperaturi de 37 de grade Celsius

Sâmbătă (30 august) în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade.

Zonele vizate sunt județele Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Teleorman și municipiul București. Avertizarere este valabilă sâmbătă, 30 august, între orele 12.00 şi 21.00. 

Caniculă extremă în București sâmbătă, urmată de ploi și răcirea vremii duminică

Canicula își face simțită prezența în Capitală sâmbătă, când temperatura va ajunge la 36°C, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, generând disconfort termic ridicat. Duminică, vremea se va răci.

Sâmbătă, vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade. Duminică, vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări mai accentuate din orele amiezii; vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade. 

