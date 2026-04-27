Un bărbat din Huşi a murit strivit de un acoperiş smuls de vânt, în timpul celei mai puternice furtuni care a lovit ţara anul ăsta. Estul ţării a fost ieri sub cod portocaliu, cu rafale de vânt care au depăşit 100 de kilometri pe oră. Acoperişuri, copaci şi stâlpi au căzut şi în Iaşi, iar aproape 35 de mii de gospodării din 6 judeţe au rămas fără curent electric. Furtuna se îndreaptă acum spre sudul ţării.

Este momentul în care acoperişul de aproape 150 de metri pătraţi al unui bloc din Huşi este smuls de vânt şi aruncat în stradă. Un fragment de mari dimensiuni a strivit un bărbat de 67 de ani, care tocmai ieşea din blocul vecin.

În ajutorul victimei au sărit imediat un pompier şi un cadru medical aflaţi în timpul liber. L-au resuscitat până când au ajuns salvatorii, dar a fost în zadar.

Codul portocaliu de vânt care a afectat ieri partea de est a ţării a adus rafale care au depăşit 100 kilometri pe oră.

La Târgu Frumos, o furtună de nisip le-a pus probleme serioase şoferilor aflaţi în trafic. Vijelia s-a abătut şi asupra municipiului Iaşi.

Patru oameni au ajuns la camera de gardă, după ce au fost loviţi de resturi luate de vânt.

O mamă care îşi ducea copilul în braţe a fost lovită în plin de un stâlp de iluminat rupt de o rafală.

În altă parte a oraşului, o bucată de acoperiş luată pe sus de vânt a rupt în cădere mai multe fire electrice, înainte să se prăbuşească pe un bulevard aglomerat.

Vijelia a rupt copaci, stâlpi şi indicatoare de circulaţie, iar circulaţia tramvaielor a fost oprită temporar pe o linie.

Ieşenii se plâng că mulţi dintre copacii care s-au prăbuşit ieri ar fi trebuit să fie tăiaţi de mult.

Iar mai multe autoturisme parcate au fost distruse de copacii puşi la pământ. Pagubele sunt însemnate.

Şi în Suceava, vântul puternic a rupt copaci şi panouri fotovoltaice.

Autorităţile au interzis accesul în parcuri de teamă că pomii afectaţi de putregai vor ceda.

Aproape 10.000 de familii din Neamţ, Suceava şi Harghita au rămas ieri fără curent, după prăbuşirea stâlpilor de electricitate.

"Spre seară, astfel de viteze de 70 - 90 de kilometri vor fi posibile şi în sud-est. Avem judeţele de acolo, Tulcea, Galaţi, de asemenea Brălila, Ialomiţa, Constanţa", explică Mihai Timu, meteorolog.

"Sunt câteva reguli de bază care ne pot proteja pe timp de vânt extrem de puternic. Evitaţi deplasările prin preajma şantierelor, pentru că schelele, de exemplu, oricât de bine ar fi ancorate, tot reprezintă un pericol. Şi panourile publicitare pot fi smulse şi doborâte extrem de uşor, pentru că acţionează ca un paravan în faţa rafalelor. Şi nu în ultimul rând, evitaţi plimbările prin parc pentru că arborii bătrâni sunt extrem de vulnerabili", explică Alex Prunean, reporter Observator.

După furtună, vin temperaturile scăzute. De astăzi, în sudul ţării maximele nu vor mai depăşi 20 de grade.

