Alertă severă de vânt în București. Rafale de până la 85 km/h. De când începe

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de vânt puternic și pentru Capitala. Vor fi rafale de până la 85 km/h.

Astfel, de joi de la ora 10.00 până vineri dimineața , vremea va fi închisă, vântoasă și deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală, ziua de până la 50...55 km/h, iar seara și noaptea de până la 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Bucureștiul, sub alertă de vânt puternic

De vineri dimineața până sâmbătă la ora 9.00, vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25...40 l/mp). Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

Sâmbătă, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar valorile termice vor crește ușor. Temporar cerul va avea înnorări, iar în prima parte a zilei vor mai fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Meteorologii anunță că de joi până sâmbătă, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului și ploi importante cantitativ, joi între orele 10.00 și 20.00 se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează intensificări ale vântului, iar în noaptea de joi spre vineri se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu ce vizează intensificări puternice ale vântului.

