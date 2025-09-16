Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 16 septembrie - 13 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, miercuri, vremea se va rãci în majoritatea zonelor și ploile vor fi prezente în sudul, estul şi centrul ţãrii şi doar izolat în rest. Răcirea nu va fi de lungă durată, spre finalul săptămânii valorile termice vor fi în creștere din nou.

ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 13 octombrie - Getty Images

ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Prognoza meteo 16 - 22 septembrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sudice și local în cele centrale și ușor excedentar în nord-estul teritoriului.

Articolul continuă după reclamă

Vremea 22 - 29 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Prognoza meteo 29 septembrie - 6 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice în toate regiunile. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile estice, dar vor avea o tendință ușor excedentară în restul teritoriului.

Vremea 6 - 13 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în toată țara. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în regiunile nordice, estice și local în cele centrale, cu o tendință ușor deficitară în sud-vestul țării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰