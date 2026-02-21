Antena Meniu Search
Video Haos în Gara de Nord după ninsori: trenuri cu întârzieri de ore și pasageri în frig. Cum poţi recupera banii

Ninsorile puternice au dat peste cap şi mersul trenurilor. Mai multe garnituri au deja întârzieri de zeci de minute.

de Ana Maria Munteanu

la 21.02.2026 , 12:46

În Gara de Nord s-a creat haos încă de la primele ore. Vorbim de sute de minute de întârziere și oameni care așteaptă în frig. Unii pe peroane, alții în trenuri. 

Cel mai mult au avut de suferit cei care călătoresc înspre și dinspre Craiova, Arad, Brașov și Constanța. Un exemplu concret, o garnitură, care trebuia să sosească în Gara de Nord din Craiova la ora 9:34, a acumulat pe parcurs 180 de minute de întârziere. Iar acest timp crește constant.

Afectate au fost și cursele care fac legătura cu aeroportul Henri Coandă. Vorbim despre curse importante pentru că acești pasageri pot pierde legături la fel de importante și zboruri costisitoare. 

Tocmai de aceea, pe această cale, autoritățile reamintesc călătorilor că își pot recupera măcar o parte din banii plătiți pe biletul de tren. Mai exact, 25% din valoarea achitată pentru o întârziere cuprinsă între 60 și 119 minute și o despăgubire de 50% dacă au avut de așteptat mai mult de 120 de minute. Cererea de despăgubire trebuie trimisă transportatorului emitent în termen de două luni de la terminarea călătoriei și poate fi completată atât online, cât și în gări la ghișeele special dedicate.

