Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi moderate pentru nordul Dobrogei și mare parte din Moldova, precum și de lapoviță și ninsoare la munte, valabilă până duminică seara. Tot astăzi, județul Tulcea se află sub Cod galben de precipitații importante, în timp ce în București sunt așteptate ploi slabe și temperaturi de până la 8 grade, potrivit Agerpres.

Atenționare ANM de lapoviţă şi ninsoare la munte; ploile rămân în estul ţării. Un singur judeţ sub cod galben

Meteorologii au emis duminică şi un Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru judeţul Tulcea.

Astfel, în intervalul 30 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, temporar va ploua moderat cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor acumula 10 - 15 litri/mp şi izolat peste 25 - 30 litri/mp.

La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1.500 de metri se va depune strat de zăpadă de 5 - 10 centimetri, îndeosebi în Carpaţii Orientali.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, până la ora 16:00, va fi în vigoare un Cod galben de ploi însemnate cantitativ în judeţul Tulcea, unde se vor acumula 25 - 40 litri/mp.

Prognoză specială pentru Bucureşti

Prognoza specială este valabilă duminică până la ora 20.00, scrie Mediafax. ANM anunță că în București cerul va fi noros și trecător va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

În intervalul orar 10.00-20.00 municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic de interes general, a precizat ANM

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰