Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Atenționare ANM de lapoviţă şi ninsoare la munte; ploile rămân în estul ţării. Un singur judeţ, sub cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi moderate pentru nordul Dobrogei și mare parte din Moldova, precum și de lapoviță și ninsoare la munte, valabilă până duminică seara. Tot astăzi, județul Tulcea se află sub Cod galben de precipitații importante, în timp ce în București sunt așteptate ploi slabe și temperaturi de până la 8 grade, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 30.11.2025 , 11:45
ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare în țară. Cod galben în județul Tulcea Atenționare ANM de lapoviţă şi ninsoare la munte; ploile rămân în estul ţării. Un singur judeţ sub cod galben

Meteorologii au emis duminică şi un Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru judeţul Tulcea.

Astfel, în intervalul 30 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, temporar va ploua moderat cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor acumula 10 - 15 litri/mp şi izolat peste 25 - 30 litri/mp.

La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1.500 de metri se va depune strat de zăpadă de 5 - 10 centimetri, îndeosebi în Carpaţii Orientali.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, până la ora 16:00, va fi în vigoare un Cod galben de ploi însemnate cantitativ în judeţul Tulcea, unde se vor acumula 25 - 40 litri/mp.

Prognoză specială pentru Bucureşti

Prognoza specială este valabilă duminică până la ora 20.00, scrie Mediafax. ANM anunță că în București cerul va fi noros și trecător va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

În intervalul orar 10.00-20.00 municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic de interes general, a precizat ANM

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

anm cod galben avertizare ploi zapada ninsoare prognoza meteo
Înapoi la Homepage
Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul
Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Vremea » Atenționare ANM de lapoviţă şi ninsoare la munte; ploile rămân în estul ţării. Un singur judeţ, sub cod galben