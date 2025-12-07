Antena Meniu Search
Specialiştii studiază tot mai amănunţit problemele meteo cu care se confruntă locuitorii Capitalei, pun la dispoziţia autorităţilor aceste studii şi vin chiar şi cu soluţii. Important este ca Primăria Capitalei în frunte cu noul primar să şi ţină cont de ele.

de Redactia Observator

la 08.12.2025 , 16:44

Sorin Cheval, climatolog, cercetător ştiinţific la Administraţia Naţională de Meteorologie, a vorbit la Observator despre problemele cu care se confruntă Capitala. Mai multe, în VIDEO.

